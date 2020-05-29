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Mãe e esposa de Casagrande seguem internadas com quadro estável

Dona Anna, mãe do governador, realizou teste para a Covid-19. Pessoas próximas acreditam que ela não esteja com a doença e que seu estado tenha sido causado por abatimento psicológico

Públicado em 

29 mai 2020 às 17:56
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Data: 01/01/2019 - ES - Vitória - Posse do governador do ES - Renato Casagrande recebe a faixa de governador no Palácio Anchieta. Ao lado, a esposa Virginia Casagrande - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Dona Maria Virgínia Casagrande, ao lado de Renato Casagrande, durante a posse do governador, no Palácio Anchieta, em 01/01/2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
A primeira-dama do Estado, dona Maria Virgínia, e a mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona Anna Venturim Casagrande, apresentam quadro estável e boa evolução. Ambas seguem internadas no hospital Cias, da Unimed, em Vitória, mas sem complicações nos respectivos estados de saúde.
Diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira (25) após manifestar alguns sintomas, a esposa de Casagrande deu entrada no hospital na última terça-feira (26). Segundo fonte da coluna, ela segue internada em um quarto e apresenta sinais de melhora. 
Dona Virgínia, como é mais conhecida, começou a sentir os sintomas da doença na semana passada, após ter sido internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) que, segundo a médica Margareth Dalcomo, pode ter relação com o novo coronavírus
Já a mãe do governador foi internada no Cias na tarde de quarta-feira (27) e, assim como a nora, está em um quarto do hospital. O quadro de dona Anna, 87 anos, também é estável. Ela já realizou o teste para Covid-19, cujo resultado deve sair até este sábado (30). 
Pessoas próximas, porém, acreditam que a mãe de Casagrande não esteja com a doença. Dona Annita, como é conhecida pelos amigos e familiares, não apresenta os sintomas típicos da infecção pelo novo coronavírus: não tem tosse, não sente falta de ar nem dificuldade para respirar.
De acordo com uma fonte ligada à família, o que dona Anitta sentiu nos dias pré-internação foi um pouco de febre e prostração (fraqueza no corpo e indisposição). Foi por isso que a família, até por sua elevada idade, decidiu levá-la ao hospital. Mas pessoas próximas acreditam que esse quadro possa ter mais a ver com abatimento psicológico, em razão do isolamento social e do adoecimento simultâneo de um filho e de uma nora.
Assim como sua esposa, o governador Renato Casagrande foi diagnosticado, na última segunda-feira, com a doença causada pelo novo coronavírus, conforme exame realizado no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen)
Dona Anna Casagrande, ao centro, com os filhos em 2019
Dona Anna Casagrande, ao centro, com os sete filhos, durante sua festa de aniversário de 87 anos, em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram Renato Casagrande

CASAGRANDE NÃO VAI TIRAR LICENÇA

O governador segue cumprindo isolamento social na residência oficial da Praia da Costa, para onde se transferiu por encontrar, ali, estrutura mais adequada para trabalhar remotamente. Por orientação médica, ele diminuiu o volume de atividades e transferiu algumas tarefas para a vice-governadora Jaqueline Moares (PSB). Ela tem representado o governador, por exemplo, em entregas e ordens de serviço realizadas por videoconferência. 
Mas a coluna apurou que, no momento, Casagrande nem sequer cogita licenciar-se do cargo.  

MELHORAS!

A coluna deseja uma pronta recuperação para as duas senhoras neste momento difícil.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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