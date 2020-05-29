Mãe e esposa de Casagrande seguem internadas com quadro estável

Dona Maria Virgínia Casagrande, ao lado de Renato Casagrande, durante a posse do governador, no Palácio Anchieta, em 01/01/2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

Maria Virgínia, e a mãe do governador Anna Venturim Casagrande, apresentam quadro estável e boa evolução. Ambas seguem internadas no hospital Cias, da Unimed, em Vitória, mas sem complicações nos respectivos estados de saúde. A primeira-dama do Estado, dona, e a mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona, apresentam quadro estável e boa evolução. Ambas seguem internadas no hospital Cias, da Unimed, em Vitória, mas sem complicações nos respectivos estados de saúde.

Diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira (25) após manifestar alguns sintomas, a esposa de Casagrande deu entrada no hospital na última terça-feira (26). Segundo fonte da coluna, ela segue internada em um quarto e apresenta sinais de melhora.

Dona Virgínia, como é mais conhecida, começou a sentir os sintomas da doença na semana passada, após ter sido internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) que, segundo a médica Margareth Dalcomo, pode ter relação com o novo coronavírus

Já a mãe do governador foi internada no Cias na tarde de quarta-feira (27) e, assim como a nora, está em um quarto do hospital. O quadro de dona Anna, 87 anos, também é estável. Ela já realizou o teste para Covid-19, cujo resultado deve sair até este sábado (30).

Pessoas próximas, porém, acreditam que a mãe de Casagrande não esteja com a doença. Dona Annita, como é conhecida pelos amigos e familiares, não apresenta os sintomas típicos da infecção pelo novo coronavírus: não tem tosse, não sente falta de ar nem dificuldade para respirar.

De acordo com uma fonte ligada à família, o que dona Anitta sentiu nos dias pré-internação foi um pouco de febre e prostração (fraqueza no corpo e indisposição). Foi por isso que a família, até por sua elevada idade, decidiu levá-la ao hospital. Mas pessoas próximas acreditam que esse quadro possa ter mais a ver com abatimento psicológico, em razão do isolamento social e do adoecimento simultâneo de um filho e de uma nora.

Dona Anna Casagrande, ao centro, com os sete filhos, durante sua festa de aniversário de 87 anos, em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram Renato Casagrande

CASAGRANDE NÃO VAI TIRAR LICENÇA

Mas a coluna apurou que, no momento, Casagrande nem sequer cogita licenciar-se do cargo.

MELHORAS!