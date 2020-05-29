Mãe e esposa de Casagrande seguem internadas com quadro estável

A primeira-dama do Estado, dona Maria Virgínia, e a mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona Anna Venturim Casagrande, apresentam quadro estável e boa evolução. Ambas seguem internadas no hospital Cias, da Unimed, em Vitória, mas sem complicações nos respectivos estados de saúde.
Diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira (25) após manifestar alguns sintomas, a esposa de Casagrande deu entrada no hospital na última terça-feira (26). Segundo fonte da coluna, ela segue internada em um quarto e apresenta sinais de melhora.
Dona Virgínia, como é mais conhecida, começou a sentir os sintomas da doença na semana passada, após ter sido internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) que, segundo a médica Margareth Dalcomo, pode ter relação com o novo coronavírus.
Já a mãe do governador foi internada no Cias na tarde de quarta-feira (27) e, assim como a nora, está em um quarto do hospital. O quadro de dona Anna, 87 anos, também é estável. Ela já realizou o teste para Covid-19, cujo resultado deve sair até este sábado (30).
Pessoas próximas, porém, acreditam que a mãe de Casagrande não esteja com a doença. Dona Annita, como é conhecida pelos amigos e familiares, não apresenta os sintomas típicos da infecção pelo novo coronavírus: não tem tosse, não sente falta de ar nem dificuldade para respirar.
De acordo com uma fonte ligada à família, o que dona Anitta sentiu nos dias pré-internação foi um pouco de febre e prostração (fraqueza no corpo e indisposição). Foi por isso que a família, até por sua elevada idade, decidiu levá-la ao hospital. Mas pessoas próximas acreditam que esse quadro possa ter mais a ver com abatimento psicológico, em razão do isolamento social e do adoecimento simultâneo de um filho e de uma nora.
Assim como sua esposa, o governador Renato Casagrande foi diagnosticado, na última segunda-feira, com a doença causada pelo novo coronavírus, conforme exame realizado no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen).
CASAGRANDE NÃO VAI TIRAR LICENÇA
O governador segue cumprindo isolamento social na residência oficial da Praia da Costa, para onde se transferiu por encontrar, ali, estrutura mais adequada para trabalhar remotamente. Por orientação médica, ele diminuiu o volume de atividades e transferiu algumas tarefas para a vice-governadora Jaqueline Moares (PSB). Ela tem representado o governador, por exemplo, em entregas e ordens de serviço realizadas por videoconferência.
Mas a coluna apurou que, no momento, Casagrande nem sequer cogita licenciar-se do cargo.
MELHORAS!
A coluna deseja uma pronta recuperação para as duas senhoras neste momento difícil.