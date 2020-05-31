'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírus

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Lionel Messi falou sobre os efeitos da pandemia de COVID-19 e a sensação que a doença deixou desde que se disseminou ao redor do mundo. Em entrevista ao jornal "El País", o argentino contou que uma das coisas que mais dói é saber que pessoas perderão entes queridos e não puderam se despedir. O craque também afirmou que nada será como era antes.

- Quase todos nós ficamos com a dúvida de como o mundo vai ficar depois de tudo o que aconteceu. Além do confinamento e da situação que nos pegou de surpresa, muitas pessoas tiveram um tempo muito difícil, porque essa situação os afetou de alguma forma, como aconteceu com todos aqueles que perderam a família e os amigos e nem puderam se despedir.

O jogador do Barcelona e da seleção argentina afirmou ainda que das muitas coisas negativas desta crise, a pior é perder alguém próximo.

- Acho que houve muitas coisas negativas nessa crise, mas não pode haver nada pior do que perder as pessoas que você mais ama, isso cria uma enorme frustração para mim e me parece a mais injusta de todas.

Finalizando, Messi contou que, em sua opinião, nada será como antes e o mundo passará por novos costumes.