'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírus

Lionel Messi falou sobre os efeitos da pandemia de COVID-19 e a sensação que a doença deixou desde que se disseminou ao redor do mundo. Em entrevista ao jornal "El País", o argentino contou que uma das coisas que mais dói é saber que pessoas perderão entes queridos e não puderam se despedir. O craque também afirmou que nada será como era antes.
- Quase todos nós ficamos com a dúvida de como o mundo vai ficar depois de tudo o que aconteceu. Além do confinamento e da situação que nos pegou de surpresa, muitas pessoas tiveram um tempo muito difícil, porque essa situação os afetou de alguma forma, como aconteceu com todos aqueles que perderam a família e os amigos e nem puderam se despedir.
O jogador do Barcelona e da seleção argentina afirmou ainda que das muitas coisas negativas desta crise, a pior é perder alguém próximo.
- Acho que houve muitas coisas negativas nessa crise, mas não pode haver nada pior do que perder as pessoas que você mais ama, isso cria uma enorme frustração para mim e me parece a mais injusta de todas.
Finalizando, Messi contou que, em sua opinião, nada será como antes e o mundo passará por novos costumes.
- O futebol nunca mais será o mesmo. Mas não apenas o futebol, acho que a vida em geral não será a mesma novamente.E MAIS:Kai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeuParis Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de IcardiGoverno britânico anuncia retomada das competições esportivasBarcelona recorda mais um gol antológico de Lionel Messi; Assista E MAIS: