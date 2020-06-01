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Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 14.285 e mortes chegam a 628

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, só nas últimas 24 horas foram registrados 595 novos infectados e 24 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:44

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:44

Com pouco movimento, Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar
Com pouco movimento, Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar Crédito: Fernando Madeira
No dia que marcou o retorno das atividades dos shoppings, o Espírito Santo atingiu a marca de 14.285 casos e 628 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (01), só nas últimas 24 horas foram registrados 595 novos pacientes infectados e 24 óbitos.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 8.012 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19.A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,40%. Até o momento, 48.924 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.636 registros da doença, seguido por Vila Velha (2.538), Vitória (2.518) e Cariacica (1.895). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 355 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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