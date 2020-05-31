Veja os novos horários de funcionamento das lojas de shoppings no ES

Praça de alimentação do Shopping Laranjeiras, na Serra: estabelecimentos terão de seguir regras de funcionamento Crédito: Ricardo Medeiros - 19/03/2020

Your browser does not support the audio element. Veja o novo horário e as regras para reabertura dos shoppings no ES

De acordo com o decreto do governo estadual , em uma edição extra do Diário Oficial, publicado durante a noite deste sábado (30), os shoppings vão funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 12h e 20h, conforme o seguinte esquema:

Praça e lojas de alimentação: das 12h às 16h

das 12h às 16h Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas: das 12h às 18h;

das 12h às 18h; Demais lojas: das 14h às 20h.

Essa limitação de horário não vale para os empreendimentos que tiverem acesso independente da entrada do shopping; bem como não impede que os estabelecimentos realizem vendas por delivery (entrega) ou por drive thru (pega e passa), desde que este seja realizado em alguma área externa.

CONFIRA AS PRINCIPAIS REGRAS DE REABERTURA

Além do horário de funcionamento reduzido, os shoppings deverão limitar o número de clientes respeitando a proporção de, no máximo, um visitante para cada 22 m². Dentro de cada loja, a proporção é de um comprador para cada 10 m². Todos deverão usar máscaras, e a entrada de crianças menores de 12 anos está proibida.

Para evitar aglomerações e tentar barrar a transmissão do novo coronavírus, a limpeza dos espaços será reforçada, o uso de voucher de estacionamento deve ser evitado e os locais onde possa haver fila precisam ser demarcados para que as pessoas mantenham a distância mínima de 1,5 metros entre elas.

Entre as regras exigidas pelo governo do Estado, os shoppings deverão ainda:

Fixar de cartazes com o horário de funcionamento e a lotação máxima nos acessos do shopping e de cada loja;

Informar, em tempo real, o número de pessoas presentes;

Orientar e fiscalizar os lojistas quanto às novas regras de funcionamento;

Medir a temperatura de todos os trabalhadores até o horário de abertura;

Disponibilizar um local para que qualquer pessoa possa medir a temperatura;

Oferecer lavatório com água potável corrente, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira ou dispensers com álcool em gel 70% em pontos estratégicos;

com álcool em gel 70% em pontos estratégicos; Fornecer escudo facial para o caso de atendimento feito em distância inferior a 1,5 metros, sem barreira de proteção acrílica;

Disponibilizar bebedouros que não sejam de pressão;

Afastar funcionários que estão no grupo de risco;

Adequar os espaços de trabalho do setor administrativo para manter a distância de segurança mínima;

Reformular a distribuição das mesas e cadeiras da praça de alimentação e dos restaurantes, seguindo a distância mínima de segurança;

Isolar áreas para a realização de vendas por delivery e drive thru ;

e ; Colocar avisos de orientação para que os clientes evitem tocar os controles de acionamento diretamente com as mãos, no caso das entradas de estacionamento;

Promover, se possível, campanhas de conscientização no sistema de rádio.

Já os estabelecimentos comerciais, além de terem algumas das obrigatoriedades acima, principalmente no que diz respeito à higienização e à oferta de informação, também devem: