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Ação de voluntários

Colatina: pacientes e funcionários de hospital recebem música e oração

Seguindo os cuidados necessários, os voluntários realizaram a ação neste domingo (24) com momentos de louvor, palavras e adoração; veja o vídeo!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 14:39

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:39

Voluntários levam música e oração para médicos e pacientes em hospital de Colatina
A serenata aconteceu na manhã deste domingo (24), em frente ao hospital maternidade Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação
Pacientes e funcionários do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, receberam uma surpresa na manhã deste domingo (24). Um grupo de voluntários da 1ª Igreja Batista na cidade se reuniu para louvar e levar palavras de fé para as pessoas que estão na unidade hospitalar, seja em tratamento ou a trabalho.
De acordo com o pastor Rogério Augusto de Paula, a ideia da serenata surgiu diante da situação vivida pela sociedade e pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus.
A ideia surgiu por causa dessa dificuldade que estamos enfrentando nessa quarentena com o isolamento social e principalmente pelos profissionais de saúde que estão trabalhando de forma incessante. Nós tivemos a ideia de irmos até o hospital para levarmos uma palavra de esperança, conforto, tanto para os profissionais, quanto para os enfermos que estão ali passando por essa situação, conta.
Segundo ele, diante do sucesso da ação outros hospitais do município podem ser contemplados com a visita dos voluntários. O momento de adoração foi registrado em um vídeo que mostra que todos seguiram o distanciamento recomendado para evitar a proliferação do novo coronavírus, além de fazerem o uso da máscara de proteção como pedem as autoridades em saúde, ressalta.
Ao todo, 38 voluntários participaram da ação realizada no Hospital Sílvio Avidos, que é referência no tratamento da doença na Região Noroeste do Espírito Santo.

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