Colatina: pacientes e funcionários de hospital recebem música e oração

A serenata aconteceu na manhã deste domingo (24), em frente ao hospital maternidade Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação

Pacientes e funcionários do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina , receberam uma surpresa na manhã deste domingo (24). Um grupo de voluntários da 1ª Igreja Batista na cidade se reuniu para louvar e levar palavras de fé para as pessoas que estão na unidade hospitalar, seja em tratamento ou a trabalho.

De acordo com o pastor Rogério Augusto de Paula, a ideia da serenata surgiu diante da situação vivida pela sociedade e pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus

A ideia surgiu por causa dessa dificuldade que estamos enfrentando nessa quarentena com o isolamento social e principalmente pelos profissionais de saúde que estão trabalhando de forma incessante. Nós tivemos a ideia de irmos até o hospital para levarmos uma palavra de esperança, conforto, tanto para os profissionais, quanto para os enfermos que estão ali passando por essa situação, conta.

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Segundo ele, diante do sucesso da ação outros hospitais do município podem ser contemplados com a visita dos voluntários. O momento de adoração foi registrado em um vídeo que mostra que todos seguiram o distanciamento recomendado para evitar a proliferação do novo coronavírus, além de fazerem o uso da máscara de proteção como pedem as autoridades em saúde, ressalta.