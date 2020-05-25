Colatina: pacientes e funcionários de hospital recebem música e oração

Pacientes e funcionários do Hospital Maternidade Sílvio Avidos, em Colatina, receberam uma surpresa na manhã deste domingo (24). Um grupo de voluntários da 1ª Igreja Batista na cidade se reuniu para louvar e levar palavras de fé para as pessoas que estão na unidade hospitalar, seja em tratamento ou a trabalho.
De acordo com o pastor Rogério Augusto de Paula, a ideia da serenata surgiu diante da situação vivida pela sociedade e pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus.
A ideia surgiu por causa dessa dificuldade que estamos enfrentando nessa quarentena com o isolamento social e principalmente pelos profissionais de saúde que estão trabalhando de forma incessante. Nós tivemos a ideia de irmos até o hospital para levarmos uma palavra de esperança, conforto, tanto para os profissionais, quanto para os enfermos que estão ali passando por essa situação, conta.
Segundo ele, diante do sucesso da ação outros hospitais do município podem ser contemplados com a visita dos voluntários. O momento de adoração foi registrado em um vídeo que mostra que todos seguiram o distanciamento recomendado para evitar a proliferação do novo coronavírus, além de fazerem o uso da máscara de proteção como pedem as autoridades em saúde, ressalta.
Ao todo, 38 voluntários participaram da ação realizada no Hospital Sílvio Avidos, que é referência no tratamento da doença na Região Noroeste do Espírito Santo.