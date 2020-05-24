'Foi muito lindo', diz grávida que ganhou 'charreata' em Marilândia

Doriany ganhou uma "charreata" que marca a chegada do pequeno Valentin Crédito: Arquivo pessoal

A criatividade de um grupo de amigas emocionou a professora Doriany Cácia Jaretta, que ganhou uma charreata neste sábado (23) em Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo. A surpresa foi realizada com a presença dos amigos e da família, que tomaram todos os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus

Tudo começou a ser planejado há mais de um mês por um grupo de amigas de Doriany. A amizade de mais de 10 anos reforçou a mobilização das amigas para não deixar de comemorar esse momento que marca a chegada do pequeno Valentin.

Grávida de sete meses, a professora contou que a surpresa, sem dúvidas, foi inesquecível. Quando cheguei na calçada tinha uma mesa arrumada com várias fraldas, presentes e eles passaram com a carreata. Eu jamais imaginei, não desconfiei de nada. Foi muito emocionante, muito lindo, comenta.

Ela ressalta que tem tomado todos os cuidados para se proteger e evitar o avanço da doença. Durante a charreata  como foi batizado o chá de bebê realizado em carreata , os amigos e a família mantiveram a distância recomendada e muitos ficaram dentro dos veículos.

Além dos presentes, a professora também recebeu cartas de amigas que não puderam participar da "charreata" Crédito: Arquivo pessoal

Doriany conta que receber essa surpresa em um momento tão complicado como esse é muito gratificante. Diante dessa situação que estamos vivendo no mundo e do jeito que foi feito me emocionou muito. Sou muito emotiva, desci e na hora que eu vi já desci chorando. Foi uma emoção muito grande. Eu ainda não consegui terminar de ler, porque algumas amigas que moram fora e não puderam vir por causa da pandemia mandaram recadinhos e cartinhas com o presente e eu ainda não consegui parar para ler, porque começo a ler e fico emocionada. Foi uma situação que jamais imaginei. Não tenho nem palavras para agradecer, descreve.

O chá de fraldas do Valentin iria acontecer no mês de junho, mas devido à pandemia do novo coronavírus a criatividade e a tecnologia fizeram toda a diferença. Eu até então estava me programando para fazer o chá de fraldas, que iria acontecer no mês de junho, aí falei com as minhas amigas do grupo que temos. Falei que iria fazer e iria chamar a família e elas que são próximas e aí por causa da pandemia elas tiveram essa ideia. Uma amiga fez um grupo separado para eu não saber e foram colocando outras amigas, a família e foram fazendo o grupo, disse.