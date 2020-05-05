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Isolamento social

Colatina apaga luzes de áreas de lazer para evitar aglomerações

Medida foi adotada após moradores desrespeitarem regras do isolamento social. A iluminação será desligada nas áreas públicas de lazer do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 20:11

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 20:11

Moradores foram flagrados desrespeitando o isolamento social em áreas de lazer do município Crédito: Leitor
A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, decidiu desligar a iluminação em algumas áreas públicas da cidade após os moradores desrespeitarem as medidas de isolamento e formarem aglomerações nos locais.O prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) confirmou que, nesta terça-feira (5), academias e espaços de lazer serão os primeiros a ter a interrupção de energia.
O prefeito afirmou que se trata de uma medida de prevenção ao novo coronavírus, para evitar que os moradores acabem colocando a própria saúde em risco ao se juntar para praticar exercícios nestes locais.
"Infelizmente, as pessoas não estão atendendo as medidas de isolamento social. Nós não vamos tirar o direito de ir e vir do cidadão, mas nesses locais públicos vamos tomar essa medida drástica", explicou o prefeito.

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Ainda não está definido por quanto tempo as luzes vão ficar apagadas. As medidas de isolamento social são apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus.

CORONAVIRUS EM COLATINA

Colatina está com 32 casos confirmados da doença segundo o boletim emitido nesta terça-feira -feira (5). Desses casos, 20 são considerados curados e 12 estão em isolamento domiciliar.

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