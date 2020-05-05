Colatina apaga luzes de áreas de lazer para evitar aglomerações

Moradores foram flagrados desrespeitando o isolamento social em áreas de lazer do município Crédito: Leitor

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, decidiu desligar a iluminação em algumas áreas públicas da cidade após os moradores desrespeitarem as medidas de isolamento e formarem aglomerações nos locais.O prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) confirmou que, nesta terça-feira (5), academias e espaços de lazer serão os primeiros a ter a interrupção de energia.

O prefeito afirmou que se trata de uma medida de prevenção ao novo coronavírus, para evitar que os moradores acabem colocando a própria saúde em risco ao se juntar para praticar exercícios nestes locais.

"Infelizmente, as pessoas não estão atendendo as medidas de isolamento social. Nós não vamos tirar o direito de ir e vir do cidadão, mas nesses locais públicos vamos tomar essa medida drástica", explicou o prefeito.

Ainda não está definido por quanto tempo as luzes vão ficar apagadas. As medidas de isolamento social são apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus.

CORONAVIRUS EM COLATINA