Bebê de um mês está com coronavírus no ES

Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

Um bebê de apenas um mês de idade foi diagnosticado com o novo coronavírus em Santa Teresa , região Serrana do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta terça-feira (5).

De acordo com a gerente de ações integradas da Secretaria de Saúde, Marielly Blank, outras pessoas da família do bebê também foram confirmadas com a Covid-19, inclusive a mãe.

O bebê segue com os familiares em isolamento domiciliar, o quadro de saúde dele é considerado bom.

"Pela idade, esse paciente está tendo um cuidado redobrado, mas ele apresenta bons sinais de saúde. A frequência cardíaca e respiratória é considerada normal", informou Marielly Blank.