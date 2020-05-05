Bebê de um mês está com coronavírus no ES

Um bebê de apenas um mês de idade foi diagnosticado com o novo coronavírus em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta terça-feira (5).
De acordo com a gerente de ações integradas da Secretaria de Saúde, Marielly Blank, outras pessoas da família do bebê também foram confirmadas com a Covid-19, inclusive a mãe.
O bebê segue com os familiares em isolamento domiciliar, o quadro de saúde dele é considerado bom.
"Pela idade, esse paciente está tendo um cuidado redobrado, mas ele apresenta bons sinais de saúde. A frequência cardíaca e respiratória é considerada normal", informou Marielly Blank.
O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já contabiliza um caso entre pacientes de 0 a 4 anos no município.