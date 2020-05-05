Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus no ES

Covid-19: Baixo Guandu confirma primeiro caso em profissional da saúde

De acordo com a prefeitura,  uma enfermeira foi contaminada pela doença, ela se recupera em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 19:46

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 19:46

Prefeitura de Baixo Guandu
Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta terça-feira (5), o seu primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus entre profissionais de saúde.
De acordo com a prefeitura, a paciente contaminada é uma enfermeira, moradora de Baixo Guandu. Ela trabalha em uma unidade de saúde na cidade vizinha de Colatina. 

Veja Também

Número de profissionais da saúde com coronavírus já passa de mil no ES

Profissionais de saúde do ES vão ficar em hotéis para evitar contaminação

A prefeitura disse que não pode afirmar onde a paciente foi contaminada pelo novo coronavírus. A enfermeira se recupera da doença em isolamento domiciliar. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma um caso de Covid-19 entre os profissionais da saúde em Baixo Guandu.
Esse é o quarto caso positivo para a Covid-19 no município. De acordo com o painel da Sesa, três são considerados curados.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados