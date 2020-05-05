Covid-19: Baixo Guandu confirma primeiro caso em profissional da saúde

Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação

O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta terça-feira (5), o seu primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus entre profissionais de saúde.

De acordo com a prefeitura, a paciente contaminada é uma enfermeira, moradora de Baixo Guandu. Ela trabalha em uma unidade de saúde na cidade vizinha de Colatina.

A prefeitura disse que não pode afirmar onde a paciente foi contaminada pelo novo coronavírus. A enfermeira se recupera da doença em isolamento domiciliar. O painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma um caso de Covid-19 entre os profissionais da saúde em Baixo Guandu.