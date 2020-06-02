Mimoso do Sul registra a primeira morte por coronavírus

Uma idosa de 83 anos é a primeira vítima do novo coronavírus em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo o município, ela morreu na madrugada desta terça-feira (02) e estava internada no hospital da cidade.
Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente estava no Hospital Apóstolo Pedro, no município, desde o último domingo (31) com sintomas da doença. A idosa era moradora do distrito de Conceição de Muqui.
O município sulino, que tem 26 mil habitantes, contabiliza 83 casos confirmados da doença e 34 pacientes curados, até o início da tarde desta terça-feira (02), segundo dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cidade é classificada como risco moderado para a transmissão do novo coronavírus, de acordo com o mapa da Matriz de Risco, elaborado pelo governo do Estado.