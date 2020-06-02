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Avanço da Covid-19 no ES

Com mais dois óbitos, Linhares já registra oito mortos por coronavírus

Município confirmou mais dois óbitos nesta semana. Uma das vítimas morreu nesta terça-feira (2), em um hospital particular de São Mateus, onde estava internada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 13:00

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 13:00

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
Ao todo, Linhares já registrou 183 casos confirmados do novo coronavírus e 8 óbitos em decorrência da doença Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A Prefeitura de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, confirmou mais dois óbitos de pacientes que testaram positivo para a Covid-19. No total, o município já registra oito mortes em decorrência da doença e 183 casos confirmados do novo coronavírus.
Segundo a prefeitura, uma idosa de 76 anos faleceu na manhã desta terça-feira (2). Ela estava internada em um hospital particular de São Mateus e testou positivo para a doença.
A outra morte em decorrência do novo coronavírus é de um idoso de 75 anos, cujo óbito estava em investigação. O resultado do exame realizado pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) que confirmou o diagnóstico. O idoso, no entanto, faleceu há dez dias e estava internado em um hospital da Grande Vitória.
Conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde, as famílias estão sendo orientadas pelas equipes de saúde do município a realizar os sepultamentos sem a realização de velórios. Essa medida visa evitar novos casos de contaminação da doença.

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CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares nesta segunda-feira (1º), o município já registrou 183 casos confirmados do novo coronavírus. Outros 984 casos estão sendo investigados e 644 foram descartados.
Do total de casos confirmados, 111 são considerados curados clinicamente, 51 estão em isolamento domiciliar e 15 estão internados em hospitais da região. 

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