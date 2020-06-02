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Teste rápido

Prefeito de Boa Esperança testa positivo para Covid-19

Após apresentar desconforto respiratório, tosse e secreção na garganta, Lauro Vieira foi submetido a realização de teste rápido nesta terça-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 12:00

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 12:00

Prefeito de Boa Esperança testa positivo para Covid-19
Lauro Vieira realizou o teste rápido nesta terça-feira (2), que deu positivo para Covid-19 Crédito: Prefeitura de Boa Esperança
O prefeito de Boa Esperança, Lauro Vieira, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade nesta terça-feira (2), por meio de um comunicado. De acordo com a prefeitura, Lauro foi submetido ao teste rápido que detecta se houve contaminação pelo novo coronavírus.
Com o resultado positivo, o prefeito seguirá em isolamento domiciliar, onde já fazia quarentena desde o dia 22 de maio. Após a confirmação, pessoas próximas ao prefeito irão realizar testes para saber se foram contaminadas.
O prefeito colheu também material para análise junto ao Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). O resultado deste exame, no entanto, ainda não ficou pronto.

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ESTADO DE SAÚDE

Segundo informações da Prefeitura de Boa Esperança, o prefeito apresentou desconforto respiratório, tosse e secreção na garganta. Diante dos sintomas, ele foi submetido ao teste rápido, que foi realizado por profissionais de saúde do município na manhã desta terça-feira (2).
Segundo a nota, após análise médica, o estado de saúde do prefeito é considerado estável, sem necessidade de atendimento hospitalar. 

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CORONAVÍRUS EM BOA ESPERANÇA

Boa Esperança tem 68 casos confirmados do novo coronavírus, segundo informações do Boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (1). Ao todo, 204 casos foram notificados, sendo que 83 casos foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.
Dos casos confirmados, 38 são considerados clinicamente curados e 27 ainda estão em tratamento domiciliar ou em hospitais. O município ainda investiga outros 53 casos considerados suspeitos. Três pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na cidade.

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