'Prefeitos são autônomos e podem decretar risco extremo', diz secretário do ES

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a opção por decretar um lockdown nas cidades é de responsabilidade dos prefeitos Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse na manhã desta terça-feira (2) em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, que os prefeitos capixabas têm autonomia para decretarem o fechamento total, o chamado lockdown, nas respectivas cidades.

Your browser does not support the audio element. Prefeitos são autônomos e podem decretar lockdown, diz secretário da Saúde

Questionado se as medidas para o isolamento extremo já não deveriam estar sendo adotadas, Nésio Fernandes falou sobre a possibilidade de os prefeitos da Grande Vitória decretarem o lockdown.

Em um lockdown, apenas serviços essenciais são mantidos à população, como farmácias e supermercados, enquanto se fecha um conjunto grande de atividades econômicas e sociais, fazendo com que as pessoas permaneçam isoladas em casa.

Na fala, o chefe da Sesa deixou claro que os municípios independem do Estado para decretarem o fechamento total, porém ressalta que o ideal é que a ação seja implementada de forma conjunta para maximizar o isolamento social.

"O ideal é que o risco extremo seja decretado em modo regional. Não adianta decretar lockdown em Vitória e manter as atividades em Vila Velha, com o população indo à Praia da Costa", salientou o secretário na entrevista.

MATRIZ DE RISCO

Um fator determinante para que o lockdown seja adotado é a ocupação dos leitos. O governo do Estado, por meio da matriz de risco , avalia diariamente a utilização dos leitos destinados aos infectados e suspeitos.