MPF cria canal de denúncias sobre falta de leitos de Covid-19 no ES
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) criou um canal via Whatsapp para recebimento de denúncias sobre a recusa de atendimento imediato por falta de leitos nos casos de pacientes com a Covid-19. As informações podem ser enviadas para o número (27) 99225-4591. Denúncias sobre outros assuntos devem ser encaminhadas pelo site do órgão ou pelo aplicativo MPF Serviços.
O MPF disponibilizou o canal de denúncias com o objetivo de reunir elementos que possam subsidiar ações futuras do órgão, sejam recomendações às autoridades, ações civis públicas, entre outras medidas.
No caso de falta de leitos para pacientes contaminados pelo novo coronavírus, o denunciante deve informar dia e hora da recusa de atendimento; quem deu a informação; e hospital onde não haveria leito disponível. O MPF pede também que sejam enviados elementos que comprovem a falta de leito, como fotos, áudios, vídeos e documentos.