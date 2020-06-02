Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Covidkiller'

Ufes cria câmara de desinfecção que destrói o coronavírus em objetos

Batizado de 'Covidkiller', o equipamento tem capacidade de destruir o vírus e impedir que ele se reproduza. Novos protótipos são testados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 14:06

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 14:06

Equipamentos são colocados dentro de câmara para desinfecção
Equipamentos são colocados dentro de câmara para desinfecção Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveu uma câmara capaz de destruir o novo coronavírus em objetos.
O primeiro protótipo, batizado de "Covidkiller", está sendo usado na desinfecção de equipamentos hospitalares recebidos para manutenção no Centro Tecnológico (CT) da universidade.
Para destruir o vírus, os pesquisadores montaram uma estrutura de 1,8 metro e instalaram lâmpadas que geram radiação ultravioleta (UV-C) no interior dela.
Os professores testaram a capacidade destrutiva da câmara em bactérias e observaram que, ao serem expostas à radiação, a estrutura delas era completamente destruída, com o rompimento da parece celular.
Câmara que desinfecta coronavírus de aparelhos emite radiação
Câmara que desinfecta coronavírus de aparelhos emite radiação Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
Segundo o professor do curso de Engenharia Elétrica da Ufes, Celso Munaro, a radiação com UV-C usada na câmara tem o potencial de danificar também o DNA de vírus. Com isso, exposto ao aparelho, o coronavírus perderia a capacidade de reprodução e perderia a capacidade de infecciosa.
"A radiação ultravioleta tem a capacidade de inibir a ação de bactérias e vírus. Um vírus que seja exposto a essa radiação, ele não consegue mais infectar células humanas. Qualquer material que for colocado dentro dessa câmara, após cinco minutos estará completamente livre de vírus e bactérias", explicou Murano.
Porém, a câmara só pode ser usada para objetos. Em seres humanos, a radiação é nociva e pode causar problemas para saúde.
"É por isso que essa câmara é totalmente fechada. A radiação interna não vem para a parte externa. Ela pode causar câncer de pele e ela afeta a retina dos olhos, podendo cegar quem se submeter a essa radiação", esclareceu.
Durante o período da pandemia, cerca de 100 aparelhos respiradores usados no tratamento de pacientes de Covid-19 foram encaminhados para reparo no Centro Tecnológico da Ufes. Desses, mais de 20 já foram consertados, desinfectados e devolvidos aos hospitais.
"Antes desse aparelho, a gente fazia uma desinfecção básica com produtos químicos. Agora a gente coloca o respirador dentro da câmara e ficou mais seguro para todos fazer esse tipo de limpeza dos equipamentos", contou o engenheiro pesquisador do projeto, Caio Santos.
A Ufes informou que o grupo já está trabalhando em novas versões de protótipos para a esterilização de objetos, como Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), e para higienização de ambientes.
De acordo com o professor Celso, o grande desafio para superar a pandemia do novo coronavírus é reduzir a capacidade de propagação do vírus. Por causa disso, o grupo estuda o uso da radiação UV para a desinfecção de coisas que são mais difíceis de limpar com álcool e sabão, como equipamentos eletrônicos e espaços, como salas de aula.
Com informações do G1 ES

Veja Também

"Muito tensa", prevê secretário sobre situação do ES nos próximos 15 dias

"Prefeitos são autônomos e podem decretar risco extremo", diz secretário do ES

Ocupação de 90% dos leitos de UTI na Grande Vitória preocupa leitores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados