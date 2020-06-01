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Pandemia

Coronavírus: ES registrou uma morte a cada duas horas em maio

Das 628 vidas perdidas no Estado, 511 foram durante o último mês de maio; número dá uma média de 1,3 óbitos a cada 120 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 20:14

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 20:14

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
Coronavírus: mais de metade das mortes registradas no Espírito Santo até agora ocorreu durante o mês de maio Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta
Coronavírus: ES registrou  uma morte a cada duas horas em maio
Durante o mês de maio, o Espírito Santo teve os registros mais altos de contaminação pelo novo coronavírus e mortes em decorrência da Covid-19 até agora. Com 511 óbitos no mês que passou, o Estado registrou média de uma morte (1,3) a cada intervalo de duas horas.  O cálculo foi feito com os dados disponibilizados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Para efeito de comparação, em abril, o Estado teve um total de 96 mortes. Ou seja, uma média de 3,2 óbitos por dia contra 16 registrados em maio. Naquele mês, os capixabas puderam vivenciar os últimos seis dias em que ninguém perdeu a vida por causa da Covid-19. Daquele dia 21 de abril para cá, isso nunca mais aconteceu.
Até esta segunda-feira (1), o dia mais crítico da pandemia foi 22 de maio, quando o Estado confirmou 34 novas mortes em um intervalo de apenas 24 horas. O mês passado era apontado, desde o início, como aquele em que os capixabas assistiriam a um crescimento exponencial da doença.
No entanto, há duas semanas, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, revelou que diversos estudos indicaram que o pico da curva da Covid-19 pode pegar também algumas semanas de junho. Já o infectologista Lauro Ferreira Pinto prevê dias difíceis até o início de agosto, quando metade da população do Estado já estaria infectada.

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Atualmente, o Espírito Santo tem um total de 628 mortes. Já são 14.285 pessoas que foram diagnosticadas com a doença. Delas, mais de 8 mil já são consideradas curadas.

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