Coronavírus: ES registrou  uma morte a cada duas horas em maio

Para efeito de comparação, em abril, o Estado teve um total de 96 mortes. Ou seja, uma média de 3,2 óbitos por dia contra 16 registrados em maio. Naquele mês, os capixabas puderam vivenciar os últimos seis dias em que ninguém perdeu a vida por causa da Covid-19. Daquele dia 21 de abril para cá, isso nunca mais aconteceu.