Nova projeção aponta 206 mil pessoas infectadas pelo coronavírus no ES

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Inquérito Sorológico, uma campanha de testagem em massa para detectar o percentual da população capixaba que já teve contato com o Secretaria de Estado da Saúde apresentou nesta segunda-feira (1º) o resultado da segunda etapa doInquérito Sorológico, uma campanha de testagem em massa para detectar o percentual da população capixaba que já teve contato com o novo coronavírus

Os novos dados mostram que a prevalência da doença aumentou, em 15 dias, de 2,1% para 5,4%, o que significa, de acordo com o estudo, que mais de 206 mil pessoas no Espírito Santo já foram infectadas pela Covid-19. As informações foram passadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

"A prevalência passou para 5,4% da população, o que equivale a mais de 206 mil pessoas que já tiveram contato com o coronavírus - o que revela um aumento da transmissão, já que o primeiro apontou cerca de 84 mil infectados" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Nésio disse ainda que o estudo de prevalência aponta a taxa de infecção da população em um conjunto de municípios que possam projetar todo o Espírito Santo, e que o estudo de extensão busca identificar o grau de interiorização da doença. "O estudo de extensão subiu de 0,26% para 2,1% nesta fase", completou.

COMO É FEITO O CÁLCULO?

Para deixar claro o cálculo realizado, de acordo com informações da Sesa, utilizou-se os 5,4% obtidos da prevalência de casos positivos na segunda etapa, das quatro fases a serem realizadas, do inquérito sorológico.

Ao multiplicar esse número pela população do Estado, que é de 4.018.650 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019, e dividindo por 100, chega-se à estimativa.

239 TESTARAM POSITIVO

Na coletiva, Nésio explicou que na primeira etapa do inquérito sorológico, 97 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e agora, na segunda parte do estudo, foram 239 detectadas com a doença. "Este número representa os 5,14% da população infectada", detalhou.

Além das pessoas consideradas como amostragem para a estimativa, testaram positivo, em estudo de prevalência, 260 "contatos", que são pessoas próximas às consideradas pelo sorteio, mas que não entraram na contabilidade da mostra científica.

3 VEZES MAIOR

Em apenas 15 dias, o número de infectados, analisado no inquérito sorológico, triplicou em apenas 15 dias. "A taxa de infecção da população de 5,14% na etapa 2 do inquérito, significa um aumento de 141% (de 2,1% para 5,14%)", destacou.

"Serra teve um crescimento 3x maior do que na primeira etapa, Vila Velha também. Cariacica também teve um aumento e, em Vitória, número de casos foi menor" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

O secretário apresentou um resumo, que mostra o que foi possível identificar sobre a pandemia do novo coronavírus no Estado. Veja abaixo.

Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: conclusão Crédito: Reprodução/Sesa

PRÓXIMAS ETAPAS

Etapa 3

Data: 08, 09 e 10 de junho;

08, 09 e 10 de junho; Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Barra de São Francisco, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante.



Etapa 4

Data: 22, 23 e 24 de junho;

22, 23 e 24 de junho; Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana.

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