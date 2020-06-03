Apesar de apelo do governador, municípios da Grande Vitória não ampliam atuação

Movimento de pessoas no calçadão da Praia de Camburi durante pandemia do Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

"Peço muito a ajuda dos prefeitos. Estou vendo pela imprensa a quantidade de pessoas nas praias, praticando esportes coletivos, caminhando ou correndo. É preciso que a gente limite o uso das praias, tirando equipamentos para inibir as pessoas de usarem", disse Renato Casagrande, em pronunciamento na tarde de segunda-feira (01), no qual na reiterou que medidas mais drásticas na restrição de contato pessoal, como lockdown - o bloqueio total -, não estão descartadas.

"Nossa prioridade é salvar a vidas de pessoas e, se for preciso, tomar decisões mais radicais. Lockdown significa que ninguém pode sair e a gente sabe que um ou outro precisa trabalhar, sustentar a família, então não gosto da palavra lockdown, mas nós teremos que adotar medidas de restrição às atividades econômicas e atividades sociais com mais rigor. Espero não chegar nesse ponto", pontuou o governador.

Viana, Vila Velha, Vitória e Confira o que cada cidade tem feito para minimizar o vírus. As prefeituras dos cinco municípios da Grande Vitória - Cariacica Serra - informaram que várias medidas foram estabelecidas no combate à disseminação da doença. Todas apresentam ações muito semelhantes, mas ainda não contam com nenhuma nova atividade nesta fase onde o Espírito Santo se aproxima do pico da curva de contágio.

VILA VELHA

No Terminal do Sistema Transcol, em Vila Velha, é possível ver usuários do sistema atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva

O secretário de Defesa Social de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich, disse que o município tem feito o que está ao seu alcance para orientar moradores, fechar estabelecimentos e evitar a circulação de pessoas de forma desnecessária, como as muretas de concreto que foram instaladas na orla da cidade.

"O Estado detém as forças policiais e os leitos de hospitais. Ao município cabe fiscalizar os bares e comércios, os guarda-vidas orientam quem frequenta a orla e fazemos barreiras sanitárias. Mas a flexibilização da abertura do comércio fez com que houvesse um aumento das pessoas nas ruas, pois estão todas saindo mais para comprar. Já voltamos a ver congestionamentos nas cidades, os moradores estão saindo mais de casa", descreve Emmerich.

VIANA

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II. Crédito: Ricardo Medeiros

Viana foi um dos primeiros municípios a utilizar barreiras sanitárias itinerantes, que inicialmente percorriam os bairros com maior incidência de casos confirmados, contando com a ajuda do Corpo de Bombeiros. "É medida a temperatura dos ocupantes dos carros, passageiros de ônibus, além da orientação às pessoas e distribuição de máscaras. O mais difícil de lidar nessa situação é fazer com que as pessoas cumpram o isolamento social, pois muitas estão indo para a rua sem precisar ir ao comércio. O que mais precisamos hoje é o isolamento social", afirmou o prefeito Gilson Daniel.

A cidade que faz divida com Domingos Martins foi a primeira a atingir a meta de vacinação por gripe e também a multar os comerciantes que não respeitam as normas.

Gilson Daniel também ressaltou que as ações, seja a decretação de lockdown ou qualquer outra medida restritiva, possivelmente serão tomadas em conjunto pelos municípios da Grande Vitória, mas sempre com o aval e orientação da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) . "Estamos muito alinhados ao governador do Estado, seguindo o mapa de risco, por isso vamos seguir o que formos orientados", pontuou.

CARIACICA

Cariacica realizou lavagem especial de ruas para combater a disseminação do Coronavírus Crédito: Lucas Calazans

Em Cariacica, há uma atenção especial às casas de longa permanência para idosos e a preocupante situação de Campo Grande, maior centro comercial da cidade. "Estamos fiscalizando muito, pois os estabelecimentos têm permissão para funcionar, mas de maneira adequada. Só na última semana, 80 foram notificados", observou a secretária de Saúde de Cariacica, Bernadete Coelho Xavier. Além disso, houve redução de iluminação de áreas públicas de lazer e barreiras sanitárias.

A secretária também observou que são realizadas web conferências frequentemente entre os gestores dos cinco municípios da Grande Vitória - e que são os que reúnem o maior número de infectados do Estado - e que por isso tem havido um alinhamento de ações.

"As decisões são conjuntas, nesse momento não dá para termos tomadas de decisões diferentes. Estamos orientando o fortalecimento do isolamento social. Vamos particularizar algumas diferenças entre si, mas as ações gerais são as mesmas", ressaltou a secretária.

VITÓRIA

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini

Com medidas semelhantes às cidades vizinhas, Vitória também suspendeu a rua de lazer aos domingos e passou a utilizar-se da telemedicina nos atendimentos médicos da rede municipal.

"Tudo é muito novo para nós ainda. Temos trabalhado em frentes diversas, que vão continuar durante a pandemia, e uma delas foi a consulta por vídeos, a telemedicina, instituída há 40 dias. O objetivo é que as pessoas fiquem em casa e não deixem de ser assistidas na área médica", contou a Secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

SERRA

Por meio de nota, a prefeitura da Serra disse que mantém as atividades de orientação, barreira sanitárias, orientação da população e de fiscalização.

MATRIZ DE RISCO

Os cinco municípios da Grande Vitória - Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória e Serra - estão no nível alto de risco de contágio de coronavírus, conforme o mapa de risco do Painel Covid-19. O mapa foi criado com indicativos de níveis de acordo com a matriz de risco realizada por especialistas, considerando taxa de isolamento, quantidade de população idosa, taxa de ocupação de leitos, número de casos confirmados e demais vertentes. Os itens são correlacionadas para produzirem o grau de que cada município possui de contaminação da doença.