Diagnosticados com Covid-19, governador do ES e primeira-dama passam bem

O governador Renato Casagrande (PDB) e a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, permanecem em casa e passam bem. O casal foi diagnosticado na última semana com o novo coronavírus e, segundo a assessoria, estão se recuperando.
Maria Virgínia sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (ACV) no dia 15 de maio, que ocasionou sua internação em hospital durante dois dias. Ao retornar para casa, ela começou a sentir dores pelo corpo e, posteriormente, febre.
Após isso, Maria Virgínia e o governador testaram positivo para o novo coronavírus. Ao contrário do governador, a primeira-dama chegou a ser internada, mas recebeu alta na última semana.
Quem também foi diagnosticada com a Covid-19 foi a mãe do governador, dona Anna Venturim. Anitta, como é conhecida pelos amigos e familiares, recebeu o teste positivo no último sábado (30), e segue internada no hospital Cias, da Unimed, em Vitória.
A assessoria do governador do Espírito Santo informou que não dará detalhes sobre o estado saúde de dona Anitta.