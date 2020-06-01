Mãe de Renato Casagrande segue internada em hospital de Vitória

A mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona Anna Venturim Casagrande, segue internada no Hospital Cias, da Unimed, em Vitória. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (1º) pelo próprio governador.
No início desta noite, Casagrande fez um pronunciamento e aproveitou para agradecer às manifestações de carinho que recebeu nos últimos dias, quando ele e a esposa foram diagnosticados com coronavírus, inclusive a primeira-dama chegou a ser internada.
"Quero primeiro manifestar minha gratidão e agradecimento pelas orações e energias positivas que recebi nos últimos dias devido ao contágio da Covid-19. Eu, minha esposa e minha mãe recebemos muitas manifestações de carinho"
Casagrande não deu muitos detalhes, mas afirmou que a mãe continua internada e que "tem certeza que Deus dará a ela a oportunidade de sair do hospital nos próximos dias", finalizou.