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Estado de saúde

Mãe de Renato Casagrande segue internada em hospital de Vitória

Em pronunciamento no início desta noite, o governador agradeceu às manifestações de carinho e disse que 'tem certeza que Deus dará a ela a oportunidade de sair do hospital nos próximos dias'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 18:56

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:56

Dona Anna Casagrande, ao centro, com os filhos em 2019
Dona Anna Casagrande, ao centro, com os filhos em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram Renato Casagrande
A mãe do governador Renato Casagrande (PSB), dona Anna Venturim Casagrande, segue internada no Hospital Cias, da Unimed, em Vitória. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (1º) pelo próprio governador.
No início desta noite, Casagrande fez um pronunciamento e aproveitou para agradecer às manifestações de carinho que recebeu nos últimos dias, quando ele e a esposa foram diagnosticados com coronavírus, inclusive a primeira-dama chegou a ser internada.
"Quero primeiro manifestar minha gratidão e agradecimento pelas orações e energias positivas que recebi nos últimos dias devido ao contágio da Covid-19. Eu, minha esposa e minha mãe recebemos muitas manifestações de carinho"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Casagrande não deu muitos detalhes, mas afirmou que a mãe continua internada e que "tem certeza que Deus dará a ela a oportunidade de sair do hospital nos próximos dias", finalizou.

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