Covid-19: no dia em que ES bate recorde de mortes, situação de leitos é crítica

Dentre os hospitais públicos, a situação é mais crítica nas seguintes unidades: Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus, com 2 vagas de UTI; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, com 2 vagas; Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (HSCMCI), Cachoeiro de Itapemirim, com 2 vagas; Hospital Geral de Linhares, Linhares, sem vagas; Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), Vitória, sem vagas.