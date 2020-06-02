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Taxa de ocupação elevada

Covid-19: no dia em que ES bate recorde de mortes, situação de leitos é crítica

Taxa  de ocupação de leitos  de UTI no ES é de 82,43%.  A situação é mais grave na Região Metropolitana, com 89,40% de ocupação dos 415  espaços disponíveis, segundo o painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 20:15

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 20:15

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
No dia em que o Espírito Santo registrou um novo recorde de mortes causadas pelo novo coronavírus, em um período de 24 horas (36), a demanda por leitos de UTI nos hospitais públicos e privados ainda é crítica. Em todo o Estado, nesta terça-feira (02), a taxa de ocupação é de 82,43% dos 575 disponíveis. A situação é mais grave na Região Metropolitana,  que alcançou o percentual de  89,40%  dos 415 espaços disponíveis em UTI com pacientes.
Em relação à segunda-feira (01), houve uma queda muito pequena na ocupação na Região Metropolitana, que concentra cerca de 60% dos casos: havia 90% dos leitos ocupados e agora 89,40%.
A taxa de ocupação de leitos na UTI é um fator de vulnerabilidade para a determinação de medidas mais rígidas, como o chamado lockdown (isolamento total). Segundo a matriz de risco adotada pelo Espírito Santo, se o sistema de saúde atingir a marca de 91% de ocupação dos leitos de UTI, alguns municípios passarão a ser enquadrados no risco extremo de transmissão do coronavírus. Desta maneira, atividades comerciais, de serviço e algumas indústrias deverão suspender totalmente as atividades.
Na manhã desta terça-feira (02), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, que os prefeitos capixabas têm autonomia para decretarem o fechamento total, o chamado lockdown, nas respectivas cidades. "Os prefeitos são autônomos para decretar o risco extremo. Já tivemos casos no ES de municípios que fizeram", disse, se referindo as cidades de Boa Esperança, Ecoporanga e Água Doce do Norte, que já passaram por esse estágio em decorrência do novo coronavírus.

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Na fala, o chefe da Sesa deixou claro que os municípios independem do Estado para decretarem o fechamento total, porém ressalta que o ideal é que a ação seja implementada de forma conjunta para maximizar o isolamento social. "O ideal é que o risco extremo seja decretado em modo regional. Não adianta decretar lockdown em Vitória e manter as atividades em Vila Velha, com a população indo à Praia da Costa", salientou o secretário na entrevista.
Mesmo com a afirmação do secretário, os prefeitos da Grande Vitória afirmam que vão aguardar uma decisão única por parte do Governo do Estado.

SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS

Dentre os hospitais públicos, a situação é mais crítica nas seguintes unidades: Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus, com 2 vagas de UTI; Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, com 2 vagas; Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (HSCMCI), Cachoeiro de Itapemirim, com 2 vagas; Hospital Geral de Linhares, Linhares, sem vagas; Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), Vitória, sem vagas.
E ainda o Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Vila Velha, sem vagas; Hospital São Francisco, em Cariacica, sem vagas; Hospital Santa Mônica, Vila Velha, com 1 vaga; Hospital Vila Velha, Vila Velha, sem vagas.

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