Lockdown: prefeitos vão aguardar reuniões com governo do ES para decidir
Mesmo com a afirmação do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, de que os municípios têm autonomia para adotar medidas extremas de controle do avanço do novo coronavírus, como a de decretar o lockdown, os prefeitos da Grande Vitória afirmam que vão aguardar uma decisão única por parte do Governo do Estado.
No interior do Espírito Santo algumas prefeituras decidiram adotar medidas mais drásticas para reforçar o isolamento social. O município de Boa Esperança, na Região Noroeste, chegou a determinar fechamento total das atividades no dia 18 de maio, com duração de 11 dias. Nesta segunda-feira (01), a cidade retomou, com restrições, práticas consideradas não essenciais. Assim como Boa Esperança, Ecoporanga emitiu anúncio de fechamento das atividades na noite de 14 de maio, tendo sido o primeiro município do Estado a fazê-lo, e Água Doce do Norte fez a adoção do sistema no dia 19 de maio.
POSICIONAMENTO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA
Vitória
No caso da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), foi informado que a cidade vem investindo, cada vez mais, em orientações e ações de proteção à população para conter o avanço da epidemia. Dentre as medidas já adotadas estão a distribuição de máscaras e a implantação de barreira sanitária na rodoviária de Vitória. Sobre a possibilidade de fechamento total das atividades, a prefeitura informou que vai aguardar reunião com o governador e os outros prefeitos da Grande Vitória.
Cariacica
O município de Cariacica informou que vem pautando todas as decisões com base nas orientações técnicas da matriz de risco estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde. "O prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Junior, o Juninho, reforça que aguardará uma nova reunião com os prefeitos da Grande Vitória e o governador Renato Casagrande para receber o detalhamento das novas avaliações e orientações. Ressalta, ainda, que a unidade é importante para que qualquer decisão seja realmente eficaz", esclareceu.
Vila Velha
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que tem seguido as orientações e recomendações do Governo do Estado no que se refere às medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
Serra
O município da Serra informou que todas as ações dos municípios da Grande Vitória são tomadas em conjunto e que medidas isoladas precisam ter sua eficácia avaliada. "A política adotada pela Serra neste período segue a mesma: caminhar de forma integrada com os demais municípios da região metropolitana. A prefeitura vai continuar investindo todos os seus esforços para fortalecer seu sistema de saúde municipal e aprimorar os padrões de isolamento social, incentivando e conscientizando a população sobre a importância da higiene das mãos, do uso de máscaras e do distanciamento social".
Viana
A Prefeitura de Viana disse, em nota, que está seguindo todas as determinações do governo do Estado.