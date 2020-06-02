Solidariedade em tempos de pandemia: o que podemos fazer pelo outro?

O cenário de pandemia não permite estarmos presencialmente juntos, mas o apoio pode ser dado a distância Crédito: Freepik/Divulgação

Em meio a uma pandemia que já deixou dezenas de milhares de famílias brasileiras marcadas, a solidariedade tem ajudado a amenizar a dor da perda e aliviar o período de distanciamento social. Seja arrecadando alimentos, doando máscaras de proteção ou até fazendo lives, capixabas e brasileiros de toda parte usam dos bons sentimentos , apesar das dificuldades.

Na edição desta terça -feira (2) do CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória , a comentarista Adriana Müller destacou que o capixaba se mostra solidário diante de eventos atípicos.

Ainda segundo ela, "é muito bonito ver", já que em meio aos problemas, a solidariedade "fica ainda mais evidente".

Ao jornalista Fábio Botacin, a psicóloga explicou o significado de solidariedade e salientou que nossa contribuição em meio à pandemia chega a pessoas que não conhecemos.

"Solidariedade significa responsabilidade mútua. Ajudo o outro e tenho algo de retribuição. Ajudamos de forma generosa, mesmo que não conheçamos o outro" Adriana Müller - Comentarista do quadro CBN e a Família

A comentarista da Rádio CBN ressaltou que a conexão entre as pessoas gera bons sentimentos, que podem aliviar o período de distanciamento social, única e melhor forma de combate ao novo coronavírus