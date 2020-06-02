Solidariedade em tempos de pandemia: o que podemos fazer pelo outro?

Em meio a uma pandemia que já deixou dezenas de milhares de famílias brasileiras marcadas, a solidariedade tem ajudado a amenizar a dor da perda e aliviar o período de distanciamento social. Seja arrecadando alimentos, doando máscaras de proteção ou até fazendo lives, capixabas e brasileiros de toda parte usam dos bons sentimentos, apesar das dificuldades.
Na edição desta terça -feira (2) do CBN e a Família, da Rádio CBN Vitória, a comentarista Adriana Müller destacou que o capixaba se mostra solidário diante de eventos atípicos.
Ainda segundo ela, "é muito bonito ver", já que em meio aos problemas, a solidariedade "fica ainda mais evidente".
Ao jornalista Fábio Botacin, a psicóloga explicou o significado de solidariedade e salientou que nossa contribuição em meio à pandemia chega a pessoas que não conhecemos.
"Solidariedade significa responsabilidade mútua. Ajudo o outro e tenho algo de retribuição. Ajudamos de forma generosa, mesmo que não conheçamos o outro"
A comentarista da Rádio CBN ressaltou que a conexão entre as pessoas gera bons sentimentos, que podem aliviar o período de distanciamento social, única e melhor forma de combate ao novo coronavírus.
"Quando eu me conecto com as pessoas, gero um sentimento que alivia o stress. Vale a pena a gente participar de situações de solidariedade. Estamos em um momento que as doações são importantes. Podemos apoiar amigos e parentes a realizarem novos hábitos. É uma maneira de estar solidário", disse Adriana Müller.