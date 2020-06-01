Governo do ES faz campanha de doação em terminais do Transcol

Terminal do Ibes: doações podem ser feitas nos Terminais da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

ES Solidário. A ação recolhe doações, como alimentos, material de limpeza e higiene, em terminais de ônibus de Cariacica, Serra e Vila Velha. Os materiais também podem ser entregues nas 17 bases do Corpo de Bombeiros em todo o Com o objetivo de dar apoio para famílias carentes, principalmente as que foram afetadas economicamente pela crise do novo coronavírus , o governo do Estado deu início à campanha. A ação recolhe doações, como alimentos, material de limpeza e higiene, em terminais de ônibus de Cariacica, Serra e Vila Velha. Os materiais também podem ser entregues nas 17 bases do Corpo de Bombeiros em todo o Espírito Santo

De acordo com Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos, em entrevista na manhã desta segunda-feira (1) no Terminal de Jardim América, em Cariacica, para a TV Gazeta, a campanha conta com o apoio de associação de moradores, igrejas e coletivos que ajudam a indicar as famílias que precisam das doações.

"O ES Solidário é um programa no governo do Estado que arrecada doações, especialmente, de alimentos, de higiene pessoal e de limpeza. E, via Corpo de Bombeiros, a gente distribui essas doações para pessoas que hoje mais precisam no Estado. Hoje (1) começamos a campanha nos terminais de Cariacica, Serra, e Vila Velha. Quem vem buscar (os materiais) e faz a entrega é o Corpo de Bombeiros, com a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos", contou.

A secretária completou que o foco é ajudar pessoas de maior vulnerabilidade, inclusive as mais afetadas economicamente pela crise da pandemia. Nos terminais da Grande Vitória, os materiais podem ser colocados em caixas do governo, que estão disponíveis nos locais. Mas as doações podem ser realizadas em todo o Estado.

"As doações acontecem na Grande Vitória, mas as pessoas podem procurar qualquer uma das 17 bases dos Bombeiros, também com dinheiro, podem pagar um DUA (Documento Único de Arrecadação), (fazer) depósito bancário, via Picpay, via site do governo do Estado, é só procurar por 'ES Solidário'. A gente já chegou em 31 municípios com essas doações", afirmou.

ONDE DOAR:

Terminal Ibes

Terminal Jardim América



Terminal Campo Grande



Terminal Carapina



Terminal Laranjeiras

