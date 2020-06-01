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ES Solidário

Governo do ES faz campanha de doação em terminais do Transcol

Ação recolhe doações de alimentos, material de limpeza e higiene em terminais de ônibus de Cariacica, Serra e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 09:27

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 09:27

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Terminal do Ibes: doações podem ser feitas nos Terminais da Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o objetivo de dar apoio para famílias carentes, principalmente as que foram afetadas economicamente pela crise do novo coronavírus, o governo do Estado deu início à campanha ES Solidário. A ação recolhe doações, como alimentos, material de limpeza e higiene, em terminais de ônibus de Cariacica, Serra e Vila Velha. Os materiais também podem ser entregues nas 17 bases do Corpo de Bombeiros em todo o Espírito Santo.
De acordo com Nara Borgo, secretária de Estado de Direitos Humanos, em entrevista na manhã desta segunda-feira (1) no Terminal de Jardim América, em Cariacica, para a TV Gazeta, a campanha conta com o apoio de associação de moradores, igrejas e coletivos que ajudam a indicar as famílias que precisam das doações.
"O ES Solidário é um programa no governo do Estado que arrecada doações, especialmente, de alimentos, de higiene pessoal e de limpeza. E, via Corpo de Bombeiros, a gente distribui essas doações para pessoas que hoje mais precisam no Estado. Hoje (1) começamos a campanha nos terminais de Cariacica, Serra, e Vila Velha. Quem vem buscar (os materiais) e faz a entrega é o Corpo de Bombeiros, com a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos", contou.
A secretária completou que o foco é ajudar pessoas de maior vulnerabilidade, inclusive as mais afetadas economicamente pela crise da pandemia. Nos terminais da Grande Vitória, os materiais podem ser colocados em caixas do governo, que estão disponíveis nos locais. Mas as doações podem ser realizadas em todo o Estado.
"As doações acontecem na Grande Vitória, mas as pessoas podem procurar qualquer uma das 17 bases dos Bombeiros, também com dinheiro, podem pagar um DUA (Documento Único de Arrecadação), (fazer) depósito bancário,  via Picpay, via site do governo do Estado, é só procurar por 'ES Solidário'. A gente já chegou em 31 municípios com essas doações", afirmou. 

ONDE DOAR:

  • Terminal Ibes
  • Terminal Jardim América
  • Terminal Campo Grande
  • Terminal Carapina
  • Terminal Laranjeiras
Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta

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