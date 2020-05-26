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Morador de Viana pede ajuda para manter doações de cestas básicas

Apesar da ajuda de conhecidos, ele conta que tem recebido cada vez menos doações, já que todos enfrentam dificuldades. Nesta quarentena ele já conseguiu doar 252 cestas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:49

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:49

Morador de Vila Bethânia arrecada doações para distribuir cestas básicas
Morador de Vila Bethânia arrecada doações para distribuir cestas básicas Crédito: Júnior Conceição
Morador de Viana pede ajuda para manter doações de cestas básicas
Um morador de Nova Bethânia, bairro de Viana, vem desenvolvendo, há 60 dias, um projeto social para distribuir cestas básicas durante o período de pandemia do novo coronavírus. Júnior Conceição Paulino, de 31 anos, conhecido na região como Fememê, é gerente de limpeza pública no município e, desde que precisou se afastar do emprego, em razão da quarentena, vem arrecadando alimentos. Apesar da ajuda de conhecidos, ele conta que tem recebido cada vez menos doações, já que todos enfrentam dificuldades.
Paulino contou também que o projeto chamado de Família Feliz teve início em 2012, embora não estivesse voltado para doação de cestas básicas. Antes das cestas eu doava roupas, colchão e outros itens. Mas agora as pessoas estão mesmo com fome, então comecei com as cestas. Até o momento já consegui entregar 252, principalmente em Viana e em alguns bairros de Cariacica. Queria ir para a Serra também, mas não consigo por causa da distância, afirmou.
De acordo com ele, toda a ajuda é bem-vinda, e geralmente parte de grupos nas redes sociais. Coloco os vídeos e as pessoas se interessam em ajudar, mas agora está mais difícil. Antes eu montava muitas cestas por dia, hoje monto cerca de quatro. Tenho duas amigas que estão me ajudando a pegar sobras na Ceasa também, já que os feirantes não vendem tudo. Gostaria que quem pudesse me ajudasse a arrecadar frutas, verduras, algumas iriam até para o lixo, disse.
Para Júnior, a situação está muito difícil. Espero que isso tudo acabe. O prefeito de Viana nos ajuda e as igrejas também, mas estamos com muita gente precisando. Tem gente que não tem nem arroz para comer, a situação está crítica, finalizou.

PARA DOAR

Dados bancários:
  • Banco: Caixa Econômica Federal
  • Agência: 1539
  • Op 013
  • Conta: 60756_3
  • CPF: 131.273.837-54
PicPay: @familiafeliz2020

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