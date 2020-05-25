Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Grupo arrecada doações e entrega marmitas durante quarentena na Serra

O 'marmitex solidária', como é chamado, foi criado por iniciativa de uma merendeira, a mãe dela e mais quatro amigas. Ao longo de pouco menos de dois meses, elas já entregaram 12.700 refeições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:53

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:53

Projeto social na Serra durante a pandemia
Projeto social na Serra durante a pandemia Crédito: Marina Conceição
Um projeto social desenvolvido por voluntárias de Jardim Tropical, na Serra, vem arrecadando doações, ao longo da quarentena, e entregando marmitas para a população carente e em situação de rua. O "marmitex solidária", como é chamado, foi criado por iniciativa de Marina Conceição, uma merendeira de 24 anos, a mãe dela, a dona de casa Gessionita, e mais quatro amigas, e já entregou, ao longo de pouco menos de dois meses, 12.700 refeições.
Marina contou que a ação, que teve início no dia 4 de abril, partiu da constatação de que muitas pessoas vinham sendo afastadas dos empregos, em virtude da crise financeira derivada da pandemia do novo coronavírus. Além disso, havia a necessidade de entregar a comida pronta para pessoas que não tinham como cozinhar.
"Não adiantava entregar cestas, tem gente que nem tem como pagar o gás. Começamos então a distribuir marmitas. Não tínhamos dimensão de que chegaria às proporções que tomou. Começamos com 70 marmitas, no segundo dia já mais do que dobrou, com 150. Hoje temos uma demanda de cerca de 250 almoços por dia"
Marina Conceição - Criadora do projeto "Marmitex Solidária"
De acordo com ela, o projeto começou bem espontâneo, da simples intenção de ajudar e do desespero no olhar das pessoas, que perdiam o emprego, por exemplo. "Criei um grupo no Whatsapp, juntei minhas amigas e a coisa foi crescendo, hoje estamos aqui diariamente. Hoje mesmo recebi até uma criança de 4 anos, pedindo marmita para ela e o pai", relatou.

"É UMA REALIDADE MUITO TRISTE"

A merendeira e produtora de eventos, contou que são várias as situações que levam as pessoas a precisarem da ajuda. "Tem gente com criança em casa e o gás acabou, gente que vem de outros bairros, gente desempregada. Nós não temos um cardápio específico, fazemos o que dá e recebemos doações. Quem nos doa são pessoas simples, não são parceiros grandes. Tem gente que doa um saco de arroz, farinha e vamos fazendo. No momento estamos cozinhando em um local emprestado, o qual teremos que desocupar até sábado (30), então estamos procurando um lugar para alugar", afirmou ela.
Projeto social na Serra durante a pandemia
Pessoas aguardando marmita na Serra Crédito: Marina Conceição
No momento, o projeto social fornece almoço, mas, segundo Marina, no início também foi doado café da manhã. O que chamou à atenção dela foi o fato de ter quem relatasse que a marmita distribuída era a única refeição do dia. "Tem gente que até guarda para comer no outro dia, é uma realidade muito triste".

"QUEM TEM FOME TEM PRESSA E TEM TODO DIA"

Marina Conceição contou que o projeto deverá durar até o final da pandemia e que tem recebido apoio via redes sociais. Como ela também trabalha com festas, divulga a ação no perfil do Instagram e move pessoas a ajudar. Até o momento não houve um dia sequer que não tenha havido a distribuição do almoço a quem precisa.
Projeto social na Serra durante a pandemia
Projeto social na Serra durante a pandemia Crédito: Marina Conceição
Segundo ela, às vezes faltam ingredientes para cozinhar, mas sempre aparece alguém que se solidariza. "Eu pretendo fazer isso até o final da pandemia, quem tem fome tem pressa e tem todo dia, nós vamos continuar. Estou pensando em pedir às pessoas, doação de um real também, quem puder, já que gastamos muito com gás, temos três fogões, e com os temperos, precisamos de ajuda diariamente", explicou.

PARA DOAR

Dados bancários:
  • Banco: Caixa Econômica Federal
  • Agência: 4607
  • Op 013
  • Conta Poupança 3767-5
  • Marina Conceição Dos Santos
  • Pic Pay: @marina.festas

Veja Também

Colatina: pacientes e funcionários de hospital recebem música e oração

Hartung manifesta solidariedade a Casagrande, que está com coronavírus

Em caso de lockdown no ES, cidadão terá cartão para comprovar trabalho essencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados