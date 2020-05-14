Veja como ajudar quem precisa no ES durante a pandemia do coronavírus

Ainda não há vacina para prevenir ou medicamento específico para tratar o novo coronavírus, mas com solidariedade tem sido possível amenizar o sofrimento provocado pela doença. Seja por meio de ações individuais, de organizações sociais ou iniciativas do poder público é possível doar alimentos, dinheiro para o financiamento de pesquisas e insumos de saúde considerados essenciais no enfrentamento à Covid-19.
No mês de abril, o Stael Magesck Centro Artístico, coletivos e instituições sem fins de lucrativo iniciaram uma campanha de doação de alimentos em Vitória. Os alimentos e produtos de higiene são distribuídos para cerca de 700 famílias que moram no Centro, Piedade, Fonte Grande, Capixaba, Parque Moscoso, Moscoso e Santa Clara e moradores de outras regiões de vulnerabilidade social.
O resultado nos deixa muito feliz, não somente pela possibilidade de ajudar essas famílias, mas também por ver tanta gente exercendo a solidariedade. É uma forma de estarmos atuantes. Se a gente tiver bem e essas pessoas não, para nós, não adianta. Nosso trabalho é feito para o povo e precisa ser feito com o povo também, afirma Stael.
Outra iniciativa é a campanha Petroleiros pela Vida. Em parceria com o Levante Popular da Juventude, o grupo de petroleiros contribui para cinco projetos solidários no Espírito Santo. Dentre os resultados, consta a doação de mais de 150 litros de combustível para a entrega de cestas básicas aos moradores de bairros da periferia da Grande Vitória, atendidos pelo SOS Periferia, assim como a ONG Crescer com Viver, que fica no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari.
Somente para o projeto Marmitex Solidário, do SOS Pandemia, que fica em Jardim Tropical, na Serra, foram doados mais de 300 quilos de alimentos e o pagamento do aluguel do espaço pelos próximos dois meses. O projeto cozinha e doa marmitas para mais de 200 pessoas, diariamente.
O dinheiro arrecadado pelo Petroleiros pela Vida ainda vai contribuir na construção de um poço artesiano para o Quilombo São Domingos, no Norte do Estado, o que vai ajudar na produção agrícola das mulheres quilombolas. Também com os recursos, seguem as doações de cestas básicas, para o Assentamento Ondina Dias, também no Norte. Já foram arrecadados R$ 3, 1 mil.
Confira abaixo as iniciativas para arrecadação tanto no Espírito Santo quanto no país e como contribuir.
VEJA ABAIXO O QUE E COMO DOAR:
DOAÇÕES NO ES
STAEL MAGESCK CENTRO ARTÍSTICO
O que doar: alimentos, dinheiro, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.
Onde entregar: antigo Hotel Imperial, que fica em frente à Praça Costa Pereira, na entrada da Rua Sete, no Centro, em Vitória
Doação em dinheiro: @raizes.instituto (PicPay)
Para onde vai: donativos serão entregues às famílias que moram no Centro, Piedade, Fonte Grande, Capixaba, Parque Moscoso, Moscoso e Santa Clara e moradores de outras regiões de vulnerabilidade social.
Onde entregar: antigo Hotel Imperial, que fica em frente à Praça Costa Pereira, na entrada da Rua Sete, no Centro, em Vitória
Doação em dinheiro: @raizes.instituto (PicPay)
Para onde vai: donativos serão entregues às famílias que moram no Centro, Piedade, Fonte Grande, Capixaba, Parque Moscoso, Moscoso e Santa Clara e moradores de outras regiões de vulnerabilidade social.
CAMPANHA "PETROLEIROS PELA VIDA"
Dinheiro
O que doar: dinheiro
Como: PicPay SindipetroES ou pelo site https://vaka.me/1050496, pagando por cartão e, até, por boleto.
Para onde vai: os donativos serão distribuídos para cinco projetos solidários do Estado. O grupo atua em parceria com o Levante Popular da Juventude.
Como: PicPay SindipetroES ou pelo site https://vaka.me/1050496, pagando por cartão e, até, por boleto.
Para onde vai: os donativos serão distribuídos para cinco projetos solidários do Estado. O grupo atua em parceria com o Levante Popular da Juventude.
ESPÍRITO SANTO SOLIDÁRIO (GOVERNO DO ESTADO)
O que doar: cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.
Onde entregar: em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.
Qual a localização: clique aqui e confira a lista de endereços.
Para onde vai: os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a família mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.
Onde entregar: em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.
Qual a localização: clique aqui e confira a lista de endereços.
Para onde vai: os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a família mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.
Doação de dinheiro
- Como doar: as doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA).
- Como fazer: basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação.
- Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.
VITÓRIA SOLIDÁRIA (PREFEITURA DE VITÓRIA)
Donativos
- O que doar: podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.
- Onde entregar: diretamente em qualquer supermercado de Vitória.
- Quem recolhe e para onde vai: a ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a prefeitura, sendo a agência responsável pela logística de distribuição das cestas nas comunidades da capital.
Dinheiro
- Como doar: as doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria.
- Para onde vai o dinheiro: a conta é gerida pela Adra, que faz a compra dos alimentos com os valores doados.
Reabertura do comércio na Grande Vitória
UNIÃO ES (INICIATIVA DE GRUPOS DA SOCIEDADE CIVIL)
Doação de dinheiro para compra de cestas básicas
- Como doar: pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto.
- Qual valor doar: cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais.
- Para onde vai o dinheiro: para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pela Covid-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento.
- Quem está por trás da organização: várias empresas e organizações da sociedade civil. A lista completa está disponível no site.
INDÚSTRIA DO BEM (FINDES)
Doação de insumos hospitalares e EPIs
- O que doar: itens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui.
- Onde entregar: procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem.
- Quem recolhe e para onde vai: a Findes irá direcionar os equipamentos para o governo do Estado, que por sua vez irá distribuí-los para a rede estadual de saúde.
Doação em dinheiro para produção de equipamentos
- Como doar: pelo PicPay ou por transferência bancária, preenchendo antes um pequeno cadastro no site do movimento Indústria do Bem.
- Quem pode doar: pessoas e empresas.
- Para onde vai o dinheiro: será revertido para a produção e compra de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual que serão doados ao governo do Estado.
DOAÇÕES NO PAÍS
CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA)
A Central Única das Favelas Brasil (CUFA), em parceria com centenas de organizações sociais, organizou uma vaquinha de arrecadação para arrecadar dinheiro. O valor será destinado a ações coletivas para beneficiar moradores das comunidades carentes do Brasil. A doação pode ser feita clicando AQUI.
FUNDO DE EMERGÊNCIA PARA OS SEM-TETO
O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem-Tetos lançou uma vaquinha junto ao Padre Júlio Lancelotti para prestar atendimento às famílias e promover ações de proteção e cuidado. Para doar, acesse AQUI
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
O plano de Contingências Nacional e da Federação Internacional da Cruz Vermelha contra a Covid-19 está em curso. Neste momento de combate à pandemia do coronavírus, a organização está aceitando doações para viabilizar a manutenção das ações humanitárias, formação de técnicos de enfermagem, atividades sociais dos voluntários e manter a infraestrutura do serviço hospitalar. Os interessados podem doar clicando AQUI.
FUNDO DE EMERGÊNCIA DA AMAZÔNIA
Doe para as comunidades e organizações indígenas e florestais que enfrentam a Covid-19 na floresta amazônica. Entre as atuações que elas têm feito estão a compra de alimentos e suprimentos médicos, além de linhas de comunicação sobre prevenção da doença. Para fazer a doação, basta clicar AQUI