Veja como ajudar quem precisa no ES durante a pandemia do coronavírus

Arrecadação de cestas básicas Crédito: Arquivo A Gazeta

Ainda não há vacina para prevenir ou medicamento específico para tratar o novo coronavírus , mas com solidariedade tem sido possível amenizar o sofrimento provocado pela doença. Seja por meio de ações individuais, de organizações sociais ou iniciativas do poder público é possível doar alimentos, dinheiro para o financiamento de pesquisas e insumos de saúde considerados essenciais no enfrentamento à Covid-19.

No mês de abril, o Stael Magesck Centro Artístico, coletivos e instituições sem fins de lucrativo iniciaram uma campanha de doação de alimentos em Vitória. Os alimentos e produtos de higiene são distribuídos para cerca de 700 famílias que moram no Centro, Piedade, Fonte Grande, Capixaba, Parque Moscoso, Moscoso e Santa Clara e moradores de outras regiões de vulnerabilidade social.

O resultado nos deixa muito feliz, não somente pela possibilidade de ajudar essas famílias, mas também por ver tanta gente exercendo a solidariedade. É uma forma de estarmos atuantes. Se a gente tiver bem e essas pessoas não, para nós, não adianta. Nosso trabalho é feito para o povo e precisa ser feito com o povo também, afirma Stael.

Outra iniciativa é a campanha Petroleiros pela Vida. Em parceria com o Levante Popular da Juventude, o grupo de petroleiros contribui para cinco projetos solidários no Espírito Santo. Dentre os resultados, consta a doação de mais de 150 litros de combustível para a entrega de cestas básicas aos moradores de bairros da periferia da Grande Vitória , atendidos pelo SOS Periferia, assim como a ONG Crescer com Viver, que fica no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari.

Somente para o projeto Marmitex Solidário, do SOS Pandemia, que fica em Jardim Tropical, na Serra , foram doados mais de 300 quilos de alimentos e o pagamento do aluguel do espaço pelos próximos dois meses. O projeto cozinha e doa marmitas para mais de 200 pessoas, diariamente.

O dinheiro arrecadado pelo Petroleiros pela Vida ainda vai contribuir na construção de um poço artesiano para o Quilombo São Domingos, no Norte do Estado, o que vai ajudar na produção agrícola das mulheres quilombolas. Também com os recursos, seguem as doações de cestas básicas, para o Assentamento Ondina Dias, também no Norte. Já foram arrecadados R$ 3, 1 mil.

Confira abaixo as iniciativas para arrecadação tanto no Espírito Santo quanto no país e como contribuir.

VEJA ABAIXO O QUE E COMO DOAR:

DOAÇÕES NO ES

STAEL MAGESCK CENTRO ARTÍSTICO

O que doar: alimentos, dinheiro, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.

Onde entregar: antigo Hotel Imperial, que fica em frente à Praça Costa Pereira, na entrada da Rua Sete, no Centro, em Vitória

Doação em dinheiro: @raizes.instituto (PicPay)

Para onde vai: donativos serão entregues às famílias que moram no Centro, Piedade, Fonte Grande, Capixaba, Parque Moscoso, Moscoso e Santa Clara e moradores de outras regiões de vulnerabilidade social.



CAMPANHA "PETROLEIROS PELA VIDA"

Dinheiro

O que doar: dinheiro

Como: PicPay SindipetroES ou pelo site https://vaka.me/1050496, pagando por cartão e, até, por boleto.

Para onde vai: os donativos serão distribuídos para cinco projetos solidários do Estado. O grupo atua em parceria com o Levante Popular da Juventude.



ESPÍRITO SANTO SOLIDÁRIO (GOVERNO DO ESTADO)

Donativos

O que doar: cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.

Onde entregar: em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.

Qual a localização: clique aqui e confira a lista de endereços .

Para onde vai: os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a família mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.



Doação de dinheiro

Como doar: as doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA).

as doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA). Como fazer: basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação.

basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação. Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.

VITÓRIA SOLIDÁRIA (PREFEITURA DE VITÓRIA)

Donativos

O que doar: podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.

podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó. Onde entregar: diretamente em qualquer supermercado de Vitória.

diretamente em qualquer supermercado de Vitória. Quem recolhe e para onde vai: a ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a prefeitura, sendo a agência responsável pela logística de distribuição das cestas nas comunidades da capital.

Dinheiro

Como doar: as doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria.

as doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria. Para onde vai o dinheiro: a conta é gerida pela Adra, que faz a compra dos alimentos com os valores doados.



Reabertura do comércio na Grande Vitória

UNIÃO ES (INICIATIVA DE GRUPOS DA SOCIEDADE CIVIL)

Doação de dinheiro para compra de cestas básicas

Como doar: pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto.

pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto. Qual valor doar: cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais.

cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais. Para onde vai o dinheiro: para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pela Covid-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento.

para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pela Covid-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento. Quem está por trás da organização: várias empresas e organizações da sociedade civil. A lista completa está disponível no site.

INDÚSTRIA DO BEM (FINDES)

Doação de insumos hospitalares e EPIs

O que doar: i tens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui.

tens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui. Onde entregar: procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem.

procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem. Quem recolhe e para onde vai: a Findes irá direcionar os equipamentos para o governo do Estado, que por sua vez irá distribuí-los para a rede estadual de saúde.

Doação em dinheiro para produção de equipamentos

Como doar: pelo PicPay ou por transferência bancária, preenchendo antes um pequeno cadastro no site do movimento Indústria do Bem.

pelo PicPay ou por transferência bancária, preenchendo antes um pequeno cadastro no site do movimento Indústria do Bem. Quem pode doar: pessoas e empresas.

pessoas e empresas. Para onde vai o dinheiro: será revertido para a produção e compra de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual que serão doados ao governo do Estado.

DOAÇÕES NO PAÍS

CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA)

A Central Única das Favelas Brasil (CUFA), em parceria com centenas de organizações sociais, organizou uma vaquinha de arrecadação para arrecadar dinheiro. O valor será destinado a ações coletivas para beneficiar moradores das comunidades carentes do Brasil. A doação pode ser feita clicando AQUI

FUNDO DE EMERGÊNCIA PARA OS SEM-TETO

O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem-Tetos lançou uma vaquinha junto ao Padre Júlio Lancelotti para prestar atendimento às famílias e promover ações de proteção e cuidado. Para doar, acesse AQUI

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

O plano de Contingências Nacional e da Federação Internacional da Cruz Vermelha contra a Covid-19 está em curso. Neste momento de combate à pandemia do coronavírus, a organização está aceitando doações para viabilizar a manutenção das ações humanitárias, formação de técnicos de enfermagem, atividades sociais dos voluntários e manter a infraestrutura do serviço hospitalar. Os interessados podem doar clicando AQUI.

FUNDO DE EMERGÊNCIA DA AMAZÔNIA