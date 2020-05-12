Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

"Não tive um dia de folga", diz médica no combate ao coronavírus

A médica capixaba Stephanie Rizk está na linha de frente do combate a Covid-19 em hospitais como o Sirio-Libanês e Vila Nova Star, em São Paulo

Públicado em 

12 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Stephanie Rizk, médica
Stephanie Rizk, médica Crédito: Divulgação
A médica capixaba Stephanie  Itala Rizk, 33 anos, não esconde os sinais de cansaço. "Não tive um dia de folga desde que tudo isso começou!", conta a cardiologista que está na linha de frente de combate ao coronavírus, desde meados de março. Formada na Emescam, atende pacientes com a Covid-19 nos hospitais Sírio-Libanês, Vila Nova Star e Paulistano, em São Paulo. "Tenho passado visita em pelo menos três hospitais por dia para ver pacientes com Covid-19, além de continuar atendendo pacientes cardiológicos no ambulatório", conta a médica. E no final do dia, ela se dedica a replicar suas informações em um projeto de telemedicina pra ajudar médicos no manejo de pacientes com a doença nos hospitais de campanha do Brasil. "Estamos ajudando médicos dos hospitais da campanha do Rio, de Roraima e do Amazonas". Entre um plantão e outro, a doutora, que enche de orgulho a mãe Simone Rizk, conversou com a coluna. Veja a entrevista:
Stephanie Rizk, médica
Stephanie Rizk, médica Crédito: Divulgação

Fale sobre o seu dia a dia e como faz para não ser contaminada?

Moro sozinha, acordo cedo, pego minha máscara  N95, óculos de proteção, álcool em gel e começo minha jornada. Cada hospital adota um protocolo um pouco diferente, mas tenho a sorte de trabalhar em locais que não faltam EPIs, isso já dá uma certa tranquilidade. Troco minha roupa para a roupa privativa e então visto avental, luvas, gorro e óculos. E esse procedimento se repete diversas vezes no meu dia. Tenho passado visita em pelo menos três hospitais por dia para ver pacientes com Covid-19, além de continuar atendendo pacientes cardiológicos no ambulatório. No fim do dia fico envolvida em um projeto de telemedicina para ajudar os médicos no manejo dos pacientes com Covid-19 nos hospitais de campanha pelo Brasil. Não tive um dia de folga desde que tudo isso começou! 

E no hospital, o que tem visto?

Os profissionais de saúde vivem um estresse coletivo, uma mistura de medo, insegurança e cansaço, mas ao mesmo tempo nos sentimos realizados em poder fazer parte dessa missão e ajudar tantas pessoas.  É muito duro ver os pacientes, muitas vezes isolados, sem poder ver um familiar, um amigo,  e isso vira um dos momentos mais angustiantes da sua vida. Às vezes vezes esses momentos são quebrados quando conseguimos colocar algum paciente, a maioria idosos na solidão de uma UTI, em contato com algum parente por um celular. Mas tem aqueles que morrem sem poder se despedir de ninguém.  

Quais os tratamentos têm usado nos pacientes que complicam? Cloroquina tem efeito?

Até o momento não há evidência científica robusta sobre segurança e eficácia de medicações específicas no tratamento do Covid-19. Priorizo sempre suporte clínico com uma boa estrutura de UTI, mas mais que isso, ter uma boa equipe multiprofissional, isso sim faz a diferença. Já usei cloroquina no início da pandemia, mas não uso mais. Em alguns casos individualizados tenho feito corticoide, anticoagulação e tocilizumabe (usado em artrite reumatóide), porém, repito, faltam evidências mais robustas.

E a vacina? Podemos ter esperança, arrisca um palpite de quando chega?

A vacina salvará vidas, porém acho que não teremos disponibilidade em larga escala antes de 2021.

Como viver na pandemia? Quais hábitos vão ficar deste período para o pós-surto?

Fomos obrigados a nos reinventar, encontrar um novo “normal” e buscar formas distintas de sobreviver. É tempo de solidarizar. Entenderemos que muitas reuniões presenciais e a correria do dia a dia serão desnecessárias, em contrapartida nossos valores mudarão e a nossa forma de ver o mundo também, pelo menos espero imensamente que mude! Aprenderemos a dar valor a um abraço, um encontro com pessoas que amamos, uma viagem em família, pequenas coisas, pequenos gestos, que descobriremos que de pequeno não tem nada.

HOMENAGEM À MÃE

E como estamos no Mês das Mães, a coluna resolveu ainda homenagear a mãe dessa doutora que orgulha nosso Estado: Simone Rizk, com a declaração de amor da filha nas redes sociais. "Não pude dar o abraço apertado de aniversário de dia das mães que sempre dou nela. Mas em breve estaremos juntas. Te amo".
Stephanie e Simone Rizk
Stephanie Rizk e a mãe Simone Rizk Crédito: Divulgação

Veja Também

Como fica o comércio online pós-pandemia? Empresários do ES respondem

"Não vejo meus filhos há um mês", diz médica no combate ao coronavírus

Aniversários "da janela" viram moda no ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados