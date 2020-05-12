"Não tive um dia de folga", diz médica no combate ao coronavírus

Moro sozinha, acordo cedo, pego minha máscara N95, óculos de proteção, álcool em gel e começo minha jornada. Cada hospital adota um protocolo um pouco diferente, mas tenho a sorte de trabalhar em locais que não faltam EPIs, isso já dá uma certa tranquilidade. Troco minha roupa para a roupa privativa e então visto avental, luvas, gorro e óculos. E esse procedimento se repete diversas vezes no meu dia. Tenho passado visita em pelo menos três hospitais por dia para ver pacientes com Covid-19, além de continuar atendendo pacientes cardiológicos no ambulatório. No fim do dia fico envolvida em um projeto de telemedicina para ajudar os médicos no manejo dos pacientes com Covid-19 nos hospitais de campanha pelo Brasil. Não tive um dia de folga desde que tudo isso começou!