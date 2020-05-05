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Renata Rasseli

"Não vejo meus filhos há um mês", diz médica no combate ao coronavírus

A pediatra e infectologista Ana Paula Burian se isolou da família para trabalhar em hospitais que atendem pacientes com Covid-19 e evitar a contaminação dos filhos Henrique e Luísa Burian Lima, de 12 anos

Públicado em 

05 mai 2020 às 05:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ana Paula Burian e Henrique e Luísa Burian Lima
Ana Paula Burian e os filhos Henrique e Luísa Burian Lima Crédito: Arquivo pessoal
Às vésperas do Dia das Mães, a pediatra e infectologista Ana Paula Burian, 44 anos, se emociona ao falar da saudade dos filhos gêmeos Henrique e Luísa, de 12 anos. Na linha de frente do combate a Covid-19, a médica se isolou há mais de um mês com medo de contaminar os filhos. "Estou morando sozinha. Mandei meus filhos pra casa do pai, meu ex-marido, e minha babá foi para a casa dos meus pais ajudá-los neste período. Meus filhos têm asma grave e não consigo lidar com a culpa de poder passar a doença para eles. Preferi me isolar e seguir trabalhando sem carregar esse medo", relata a médica que atua no Hospital Infantil e no Hospital Jayme Santos Neves.  
"Todo dia falo com meus filhos pelo Facetime, compro coisas e mando pra eles. Peguei uma blusa de cada um e coloquei meu perfume na blusa. Quando eles estão com muita saudades, eles cheiram a blusa com meu cheiro. E a gente vai vivendo uma dia de cada vez."
Ana Paula Burian - Médica e mãe dos gêmeos Henrique e Luísa Burian Lima
Segundo ela, a saudade aperta ainda mais quando os filhos perguntam: "Quando isso tudo vai passar? E quando a gente vai poder se abraçar de novo?". "Meu coração aperta porque acho que ninguém tem ainda essa resposta", diz a médica. Até então, ela não contraiu a doença, mas têm colegas afastados pelo vírus. "A gente precisa trabalhar. Os colegas do grupo de risco e os doentes precisavam se afastar e a gente tem de seguir", diz ela que  está atuando ainda na vacinação da gripe em pacientes imunodeprimidos. 
"Tenho outro desafio: vacinar pacientes com doenças crônicas e imunodeprimidos. Meus cuidados são todos redobrados para não contaminar esses pacientes de grupo de risco. Tem dia que subo 8 andares de escada para não ter de entrar no elevador do meu prédio."
Ana Paula Burian - Médica

NO COMBATE 

Ana Paula Burian
Ana Paula Burian Crédito: Arquivo pessoal

FESTA VIRTUAL

Ana Paula Burian e Henrique e Luísa Burian Lima
Ana Paula Burian e Henrique e Luísa Burian Lima Crédito: Arquivo pessoal
Mas Ana Paula se mantém forte e deu um jeito de comemorar o aniversário do pai, no último dia 11 de abril, com a ajuda da sua irmã Nathalia Burian. "Mandei um bolo para casa do meu ex-marido, um pra casa da minha irmã e outro pra casa do aniversariante e cantamos os parabéns juntos", conta ela, que estará de plantão no Dia das Mães. "Mas vamos fazer um abraço virtual, com certeza".

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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