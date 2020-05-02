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Renata Rasseli

Fotos: Mães se preparam para celebrar o seu dia em meio à pandemia

A fotógrafa da coluna RR preparou um ensaio fotográfico em homenagem ao Dia das Mães, que será celebrado no dia 10 de maio

Públicado em 

02 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lorena, Renata e Renan Malenza
Lorena, Renata e Renan Malenza Crédito: Mônica Zorzanelli
Amor de mãe não se mede. É um amor ímpar. Tanto que os filhos são unânimes: mãe, só tem uma. E elas não escondem o cansaço quando eles estão pequenos, nem a preocupação crescem. E mantendo a tradição, neste mês das mães, a coluna, mais uma vez, presta sua homenagem à data com um ensaio da nossa Mônica Zorzanelli cheio de abraços, sorrisos e que estampam muito amor. Algumas são mãe de primeira viagem, outras já são avós, mas todas têm muito orgulho de celebrar a data. A todas amigas e leitoras, o nosso abraço, em especial às Renatas, Bebel, Madalena, Silvana, Suely, Taiza, Juliana, Vanessa, Roberta, Jaciara e Juliana, que dividiram seus presentes com a gente. Parabéns, mamães!

FELIZ DIA DAS MÃES!

Silvana Araújo e a filha Maria
Silvana Araújo e a filha Maria Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliana Botelho e o filho Gabriel
Juliana Botelho e o filho Gabriel Crédito: Mônica Zorzanelli
Avó, mãe e filho: Regina e Juliana Bossanel e o filho Renzo
Avó, mãe e filho: Regina e Juliana Bossanel e o filho Renzo Crédito: Mônica Zorzanelli
Suely Matias e Luana Matias Fontana
Suely Matias e Luana Matias Fontana Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Machado e Antônia Galvão
Renata Machado e Antônia Galvão Crédito: Mônica Zorzanelli
Bebel Lobo e a filha Marina
Bebel Lobo e a filha Marina Crédito: Mônica Zorzanelli
Valentina, Renata e Arthur Bezerril
Valentina, Renata e Arthur Bezerril Crédito: Mônica Zorzanelli
Catharina Moro e a filha Ester
Catharina Moro e a filha Ester Crédito: Mônica Zorzanelli
João Vitor, Lauro e Roberta Drummond Modenesi
João Vitor, Lauro e Roberta Drummond Modenesi Crédito: Mônica Zorzanelli
Vanessa Endringer e Maria Clara
Vanessa Endringer e Maria Clara Crédito: Mônica Zorzanelli
Jaciara Pinheiro e João
Jaciara Pinheiro e João Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno, Taiza e João Ammar
Bruno, Taiza e João Ammar Crédito: Mônica Zorzanelli
Madalena Almeida e Leonardo de Almeida Gomes
Madalena Almeida e Leonardo de Almeida Gomes Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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