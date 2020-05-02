Fotos: Mães se preparam para celebrar o seu dia em meio à pandemia

Amor de mãe não se mede. É um amor ímpar. Tanto que os filhos são unânimes: mãe, só tem uma. E elas não escondem o cansaço quando eles estão pequenos, nem a preocupação crescem. E mantendo a tradição, neste mês das mães, a coluna, mais uma vez, presta sua homenagem à data com um ensaio da nossa Mônica Zorzanelli cheio de abraços, sorrisos e que estampam muito amor. Algumas são mãe de primeira viagem, outras já são avós, mas todas têm muito orgulho de celebrar a data. A todas amigas e leitoras, o nosso abraço, em especial às Renatas, Bebel, Madalena, Silvana, Suely, Taiza, Juliana, Vanessa, Roberta, Jaciara e Juliana, que dividiram seus presentes com a gente. Parabéns, mamães!