Roberto Carlos anuncia que fará live no Dia das Mães

O cantor Roberto Carlos Crédito: Marcos Hermes

Após o sucesso da live que fez no último dia 19 , Roberto Carlos confirmou nesta quinta-feira (23) que fará um novo show online no Dia das Mães, comemorado neste ano em 10 de maio.

"Pela primeira vez na história, as mães estão longe dos filhos e netos por conta da quarentena. A live marcada para o dia 10 de maio irá unir a família em torno do programa e desta forma RC presenteará todas as mamães com a canção 'Lady Laura' e outros grandes sucessos", informa em nota a assessoria de imprensa do músico.

Segundo divulgado, a apresentação "atende a centenas de milhares de pedidos dos fãs". Ainda não há informações sobre o horário de exibição da live.

EMOÇÃO NO ANIVERSÁRIO