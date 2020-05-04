Aniversários "da janela" viram moda no ES

Aniversário de Dalva Carone Crédito: Divulgação

Comemorar aniversário em meio à pandemia tem sido um teste para a criatividade. Devido ao isolamento social, as pockets parties e festas "da janela" e no máximo na calçada têm agitado vários bairros da Grande Vitória. PApresentações musicais têm feito a diferenças em algumas comemorações. Na última sexta-feira (1º), a querida de RR, Dalva Carone, ganhou uma surpresa das amigas.

Mary Helal, Teresa Bedran, Angela Neme, Gracinha Sarkis e Carlota Gotardi chegaram de carreta em frente ao prédio da aniversariante na Praia da Costa, em Vila Velha. De máscaras e com balões na mão, se juntaram à Camerata do Sesi. Sob a regência do maestro Leonardo David, os músicos emocionaram a aniversariante e os seus filhos Andreia, Sergio e Junior e as noras Liege e Marcia.

"Minhas amiga arrasaram mesmo. O concerto foi lindíssimo. Me emocionaram com tanto carinho. Com esse horror que estamos passando, ganhar a Camerata na sua porta não poderia ser melhor", disse a aniversariante para RR.

William e Dalva Carone: a surpresa começou da janela Crédito: Divulgação

Camerata Sesi toca no aniversário de Dalva Carone Crédito: Divulgação

Movimentação em frente ao edifício de Dalva Carone, na Praia da Costa Crédito: Divulgação