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Renata Rasseli

Fotos: confira 10 mesas postas para inspirar sua quarentena

As "meseiras" do ES andam caprichando na produção de mesas para café da manhã, almoço e até aniversários. Algumas já planejam suas mesas para o Dia das Mães

Públicado em 

22 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mesa posta da Quarentena: por Rebeca Duarte
Mesa posta de  Rebeca Duarte Crédito: Reprodução/Instagram
Em isolamento social, muita gente está aproveitando o tempo para investir nos seus hobbies. E como todas as refeições acabam sendo feitas em casa, as apaixonadas por mesa posta estão investindo na produção para os seus familiares. Não é tempo de receber visitas, mas os moradores da casa merecem carinho e charme na hora do café da manhã, almoço e jantar. RR, que a-do-ra uma mesa bem arrumada, elegeu 10 soluções inspiradoras, seja para degustar um bolo de chocolate, uma feijoada, moqueca ou que o chef da casa preparar. O próximo desafio delas é o Dia das Mães, que, pelo que tudo indica, será em casa. A expert no assunto, Rebeca Duarte (foto acima), já coloriu seu Instagram com sugestões para a data. 

Patricia Castro

O prato principal era feijoada e ela apostou nas cores tropicais para para produzir sua mesa de almoço. 
As orquídeas floriram a mesa de aniversário do filho de Flavia Cola. 
Louças com tema de frutos do mar deram muito charme à mesa de Márcia Santos. O prato principal era a nossa moqueca capixaba. 
"Em dias de quarentena, use e abuse de mesas criativas, utilizando peças práticas, como porta-guardanapos e guardanapos de papel estilo coral, flores permanentes e frutas para fazer um lindo centro de mesa!", sugere Jaque, que está em isolamento social, em sua casa de Manguinhos. 
Louças antigas e a clássica toalha branca bordada: um luxo de mesa de café da manhã. 
Mesmo isolada da família em seu apê na Mata da Praia, Penha Nonato decorou sua mesa para almoço de Páscoa. 
Os girassóis inspiraram Flávia Nolasco para criar uma mesa de café da manhã de aniversário de sua família. As louças azuis e branco deram o contraste na produção.
A mesa com louças verdes em formato de folhas, além de charmosa,transmitiu uma mensagem de esperança nesta quarentena.
O café da manhã da Páscoa de Bruna Medeiros foi gostoso e florido. 
Louças temáticas, taças coloridas e adereços de Páscoa deixaram a mesa de Pat Castro super linda para o almoço em família.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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