Fotos: confira 10 mesas postas para inspirar sua quarentena

Patricia Castro

O prato principal era feijoada e ela apostou nas cores tropicais para para produzir sua mesa de almoço.

As orquídeas floriram a mesa de aniversário do filho de Flavia Cola.

Louças com tema de frutos do mar deram muito charme à mesa de Márcia Santos. O prato principal era a nossa moqueca capixaba.

"Em dias de quarentena, use e abuse de mesas criativas, utilizando peças práticas, como porta-guardanapos e guardanapos de papel estilo coral, flores permanentes e frutas para fazer um lindo centro de mesa!", sugere Jaque, que está em isolamento social, em sua casa de Manguinhos.

Louças antigas e a clássica toalha branca bordada: um luxo de mesa de café da manhã.

Mesmo isolada da família em seu apê na Mata da Praia, Penha Nonato decorou sua mesa para almoço de Páscoa.

Os girassóis inspiraram Flávia Nolasco para criar uma mesa de café da manhã de aniversário de sua família. As louças azuis e branco deram o contraste na produção.

A mesa com louças verdes em formato de folhas, além de charmosa,transmitiu uma mensagem de esperança nesta quarentena.

O café da manhã da Páscoa de Bruna Medeiros foi gostoso e florido.