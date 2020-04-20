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Pessoas nas ruas

Dados revelam que isolamento cresceu no ES, mas está longe do ideal

O índice de pessoas em confinamento é 20 pontos percentuais menor do que é recomendável pelas organizações de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 20:40

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 20:40

Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Movimento de pessoas no calçadão da Praia de Camburi durante pandemia do Covid-19
Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Movimento de pessoas no calçadão da Praia de Camburi durante pandemia do Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Dados revelam que isolamento cresceu no ES, mas está longe do ideal
Do dia 22 de março até 8 de abril de 2020, o índice de pessoas em casa no Espírito Santo caiu de 73% para 47,9%, segundo aponta levantamento feito a partir de dados de localização de telefones móveis, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde para reduzir o avanço do coronavírus.
Mas nos últimos dias, esses números estão um pouco mais otimistas: dados de localização de celulares apontam um pequeno aumento de pessoas em casa. O número, porém,  ainda está 20 pontos percentuais abaixo do recomendável.

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Desde o fim de março, vem aumentando consideravelmente o número de capixabas que saíram às ruas, mesmo com a proibição do funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos. Do dia 22 de março até o dia 8 de abril, o índice de isolamento social no Espírito Santo caiu de 73% para 47,9%.
Já no dia 17 de abril - último dado registrado - o índice de isolamento social no Espírito Santo subiu de 47,9% para 51,2%. O número ainda é bem abaixo do recomendado, que é próximo a 70%. Em todo o Brasil, essa média está em 49%.

A PESQUISA

As informações fazem parte de um levantamento feito pela In Loco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento dos usuários. A empresa garante que nenhuma informação pessoal é coletada e afirma que o único dado captado e analisado é a localização.
A partir de uma base de dados com mais de 60 milhões de dispositivos móveis em todo o Brasil, a empresa criou o Índice de Isolamento Social, o que permite mapear a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas e medir quais apontam maior distanciamento social

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