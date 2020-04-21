Pesquisadora estuda a realidade de mulheres no isolamento social no ES

Gina Strozzi Crédito: Mônica Zorzanelli

Pesquisadora, psicóloga clínica e palestrante internacional, Gina Strozzi coordena a pesquisa "Mulheres, Isolamento e Covid-19", que pretende reunir dados de violência doméstica, sobrecarga de trabalho e a auto-estima do sexo feminino durante a pandemia. Os dados da pesquisa servirão de subsídios para ações a favor das mulheres, entre elas ações públicas principalmente para a proteção e prevenção da saúde mental e segurança das mulheres.

Segundo a estudiosa da saúde mental, as medidas de isolamento e confinamento social provocaram mudanças nas relações humanas e impactaram a condição das mulheres no mundo todo. Suas práticas cotidianas, - somadas as angústias e medos - vêm sendo alteradas em profundidade e carecem de observações, análises e intervenções para possíveis ações de apoio, suporte e prevenção nos itens: saúde, economia, segurança e proteção social.

Em sua pesquisa, Gina analisa três pontos:

A sobrecarga da mulher nas tarefas domésticas dentro de casa com a família - os filhos e marido ajudam? Ela tem que pedir? Quero medir a carga mental: quando a mulher só tem ajuda e é auxiliar da quando solicita. A ocorrência da violência doméstica. Há números alarmantes sobre denúncias nesta quarentena, com os pares opressores confinados no mesmo espaço que elas.

Auto-estima: como as mulheres se veem nesta situação. O isolamento impacta sua produção de trabalho e também a visão e sentimento para consigo mesma. Estão fortes ou deprimidas? Ansiosas ou esperançosas?



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