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Renata Rasseli

Arquitetos do ES aderem a campanha para ajudar carentes na pandemia

A campanha nacional Juntos Somos+ vai realizar um leilão virtual, cuja renda será 100% revertida para o Fundo Transforma Brasil, e vai arrecadar doações de cestas básicas pela plataforma União ES

Públicado em 

17 abr 2020 às 05:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Doação de Cacá Lima
Obra de Cacá Lima, que foi doado ao leilão da campanha Juntos Somos + Crédito: divulgação
Arquitetos do Espírito Santo aderem à  campanha  "JUNTOS SOMOS +", que tem como objetivo doar cestas básicas e material de higiene para  famílias vulneráveis neste momento de pandemia e crise econômica. A ação começou com um grupo de arquitetas do Rio, liderados por Paloma Yamagata e Carol Freitas , e logo ganhou força em todo Brasil. A arquiteta capixaba Juliana Vervloet do Amaral foi convidada para ser a embaixadora no ES . Junto com sua sócia Roberta Toledo, Juliana convidou a arquiteta Daniela Caser (vice-presidente do IAB) e a designer Georgia Mendonça (ex presidente da ABD) para alancar a corrente do bem no nosso Estado. 
O modelo de arrecadação escolhido no Estado foi através da plataforma União ES. As doações de cesta básicas pode ser feito pelo site www.uniaoes.org.

LEILÃO VIRTUAL

Doação da galeria Matias Brotas
Obra do artista Tainan Castro, doação da galeria Matias Brotas Crédito: divulgação
Outra ação da campanha é o a realização de Leilão Nacional, nos dias 24 e 25 de abril, com peças de design, móveis, objetos, obras de arte, tapetes e arte popular. Várias galerias e artistas capixabas aderiram e fizeram doações de obras para o leilão, como a galeria Matias Brotas, Stampa, Acervo Contemporâneo, Oficina Ana Paula Castro , Cacá Lima, a dupla PKMSz, Maria Sanz Martins e Paulo Kunsch, Jacqueline Chiabay e Casa Bonita.  O leilão acontecerá pelo Instagram @juntossosmosmais.arq e toda a renda obtida será 100% revertida para o Fundo Transforma Brasil. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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