Arquitetos do ES aderem a campanha para ajudar carentes na pandemia

Arquitetos do Espírito Santo aderem à campanha "JUNTOS SOMOS +", que tem como objetivo doar cestas básicas e material de higiene para famílias vulneráveis neste momento de pandemia e crise econômica. A ação começou com um grupo de arquitetas do Rio, liderados por Paloma Yamagata e Carol Freitas , e logo ganhou força em todo Brasil. A arquiteta capixaba Juliana Vervloet do Amaral foi convidada para ser a embaixadora no ES . Junto com sua sócia Roberta Toledo, Juliana convidou a arquiteta Daniela Caser (vice-presidente do IAB) e a designer Georgia Mendonça (ex presidente da ABD) para alancar a corrente do bem no nosso Estado.
O modelo de arrecadação escolhido no Estado foi através da plataforma União ES. As doações de cesta básicas pode ser feito pelo site www.uniaoes.org.
LEILÃO VIRTUAL
Outra ação da campanha é o a realização de Leilão Nacional, nos dias 24 e 25 de abril, com peças de design, móveis, objetos, obras de arte, tapetes e arte popular. Várias galerias e artistas capixabas aderiram e fizeram doações de obras para o leilão, como a galeria Matias Brotas, Stampa, Acervo Contemporâneo, Oficina Ana Paula Castro , Cacá Lima, a dupla PKMSz, Maria Sanz Martins e Paulo Kunsch, Jacqueline Chiabay e Casa Bonita. O leilão acontecerá pelo Instagram @juntossosmosmais.arq e toda a renda obtida será 100% revertida para o Fundo Transforma Brasil.