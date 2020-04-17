Arquitetos do ES aderem a campanha para ajudar carentes na pandemia

Arquitetos do Espírito Santo aderem à campanha "JUNTOS SOMOS +", que tem como objetivo doar cestas básicas e material de higiene para famílias vulneráveis neste momento de pandemia e crise econômica. A ação começou com um grupo de arquitetas do Rio, liderados por Paloma Yamagata e Carol Freitas , e logo ganhou força em todo Brasil. A arquiteta capixaba Juliana Vervloet do Amaral foi convidada para ser a embaixadora no ES . Junto com sua sócia Roberta Toledo, Juliana convidou a arquiteta Daniela Caser (vice-presidente do IAB) e a designer Georgia Mendonça (ex presidente da ABD) para alancar a corrente do bem no nosso Estado.