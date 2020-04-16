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Renata Rasseli

Bibliotecas e home office de jornalistas chamam a atenção na web

Boa parte da imprensa está trabalhando em home office devido à quarentena e muitos espaços de famosos viralizaram na internet

Públicado em 

16 abr 2020 às 14:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Miriam Leitão
Miriam Leitão Crédito: divulgação
O home studio da jornalista Miriam Leitão ganhou fama nesta quarentena.  Como boa parte da imprensa mundial está trabalhando em sistema home office por conta da pandemia do coronavírus, a web já está comentando que quase todos têm algo em comum: uma biblioteca particular. O local é o preferido de muitos jornalistas para a realização das participações dos jornalistas e comentaristas nos telejornais. A coluna RR está atenta a esses detalhes e resolveu mostrar aqui a intimidade de coleguinhas. Confira!

ANDREIA SADI

Home office dos jornalistas: Andreia Sadi
Home office dos jornalistas: Andreia Sadi Crédito: Reprodução/Instagram

MÔNICA WALDVOGEL

Home office de Monica Waldvogel
Home office de Monica Waldvogel Crédito: divulgação

JORGE PONTUAL

Home office dos jornalistas: Jorge Pontual
Home office dos jornalistas: Jorge Pontual Crédito: Reprodução/Instagram

ARIEL PALÁCIOS

Home office dos jornalistas: Jorge Pontual
Home office dos jornalistas: Jorge Pontual Crédito: Reprodução/Instagram

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