Bibliotecas e home office de jornalistas chamam a atenção na web

O home studio da jornalista Miriam Leitão ganhou fama nesta quarentena. Como boa parte da imprensa mundial está trabalhando em sistema home office por conta da pandemia do coronavírus, a web já está comentando que quase todos têm algo em comum: uma biblioteca particular. O local é o preferido de muitos jornalistas para a realização das participações dos jornalistas e comentaristas nos telejornais. A coluna RR está atenta a esses detalhes e resolveu mostrar aqui a intimidade de coleguinhas. Confira!