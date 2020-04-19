Artistas compartilham mensagens de fé e esperança durante a pandemia

Ane Zorzanelli, designer de joias

"Asé significa amém em Orubá, em língua africana. O que desejo coragem, luz, saúde e paz. E empatia é fundamental neste momento da pandemia", diz o artista.

Transforme-se na sua melhor versão! Esse é o recado de Andrea para encarar esse momento de pandemia.

"Momento de olhar para dentro, de encontro consigo mesmo.... de um novo ritmo, de escuta, de olhar atento e sensível ... de encontro com a arte que antecede um tempo futuro. Permita-se! Entregue-se! Transforme-se!", diz Lara.

"Transmutação é a arte de transformar a natureza de uma coisa em outra. Que nesse processo coletivo que estamos vivenciando, possa brilhar o ouro na união entre as pessoas". Esse é o recado de Nathalia Castro,

"Vai demorar um pouco, mas vai passar, mas que a gente não perca o entusiasmo de viver. O entusiasmo tem de estar aceso na gente", diz Tania.

O estilista criou um cartaz em tecido com a palavra "Reviva" em parceria com a lojista Flávia Saade. "Estamos num tempo de reviver, de se reposicionar neste mundo. E inclui um (L) para criar Revival, em inglês. Me inspirei no trecho bíblico Lamentações de Jeremias, que diz quero trazer à memoria o que pode me dar esperança e nascer novamente. Que saiamos revigorados, com novos propósitos e objetivos desta quarentena"

"O que você pensar, você pode realizar! Nunca é tarde para se reiventar. Essa á a mensagem que gostaria de compartilhar nesta quarentena".

A música traz um respiro nestes tempos difíceis. "Então, musique-se", diz o maestro.

"Em tem pandêmicos (em todos os sentidos), respirar arte e cultura, é o melhor remédio! A arte cura"