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Renata Rasseli

Artistas compartilham mensagens de fé e esperança durante a pandemia

A pedido da coluna, artistas prepararam cartazes com mensagens de transformação, brilho e entusiasmo para atravessar o isolamento social

Públicado em 

19 abr 2020 às 05:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luciana Faria
Luciana Faria Crédito: Monica Zorzanelli
A arte manda seu recado em tempos de pandemia do coronavírus. As Lives têm levado alegria e aconchego aos capixabas em isolamento social. Pensando nisso, a coluna RR resolveu pedir para artistas do ES escreverem mensagens de fé, esperança e solidariedade para encarar esse período difícil. A arquiteta e artista plástica Luciana Faria disse que "neste mundo estamos conectados numa grande rede e que todos importam". "Acredito que devemos ser solidários com a dor do outro. Devemos nos comover e nos importar com o outro. Eu me conecto por meio da arte". Confira mais mensagens neste ensaio produzido pela fotógrafa Mônica Zorzanelli. 

Ane Zorzanelli, designer de joias

"Asé significa amém em Orubá, em língua africana. O que desejo coragem, luz, saúde e paz. E empatia é fundamental neste momento da pandemia", diz o artista. 
Transforme-se na sua melhor versão! Esse é o recado de Andrea para encarar esse momento de pandemia.
"Momento de olhar para dentro, de encontro consigo mesmo.... de um novo ritmo, de escuta, de olhar atento e sensível ... de encontro com a arte que antecede um tempo futuro. Permita-se! Entregue-se! Transforme-se!", diz Lara. 
"Transmutação é a arte de transformar a natureza de uma coisa em outra. Que nesse processo coletivo que estamos vivenciando, possa brilhar o ouro na união entre as pessoas". Esse é o recado de Nathalia Castro, 
"Vai demorar um pouco, mas vai passar, mas que a gente não perca o entusiasmo de viver. O entusiasmo tem de estar aceso na gente", diz Tania.
O estilista criou um cartaz em tecido com a palavra "Reviva" em parceria com a lojista Flávia Saade. "Estamos num tempo de reviver, de se reposicionar neste mundo. E inclui um (L) para criar Revival, em inglês. Me inspirei no trecho bíblico Lamentações de Jeremias, que diz  quero trazer à memoria o que pode me dar esperança e nascer novamente. Que saiamos  revigorados, com novos propósitos e  objetivos desta quarentena"
"O que você pensar, você pode realizar! Nunca é tarde para se reiventar. Essa á a mensagem que gostaria de compartilhar nesta quarentena". 
A música traz um respiro nestes tempos difíceis. "Então, musique-se", diz o maestro.
"Em tem pandêmicos (em todos os sentidos), respirar arte e cultura, é o melhor remédio! A arte cura"
"Brilhe sem medo. A luz que te ilumina vem lá de cima", diz a designer Ane Zorzanelli.

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