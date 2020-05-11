Coronavírus: condomínios já poderiam reabrir áreas de lazer?

Área de lazer de condomínio: pandemia limitou uso de áreas comuns Crédito: Kudla/Shutterstock

Uma das primeiras medidas adotadas no início da pandemia de coronavírus foi a interdição das áreas de lazer dos prédios como forma de evitar a propagação da doença. Já se passaram quase dois meses, e muitos condomínios continuam bloqueando o acesso dos moradores a esses locais. Mas há outros já liberando parcialmente o funcionamento de piscina, playground, quadra e academia.

Será que é seguro flexibilizar o uso das áreas comuns neste momento?

A pediatra Sandra Martins pensa que é possível sim adotar um rodízio para a utilização desses locais em nome da saúde física e emocional, sobretudo de crianças e idosos. Acho errado os condomínios fecharem as áreas de lazer, opina a médica.

Para a médica, que defende o distanciamento social como uma das formas mais eficientes de se prevenir contra a Covid-19, com regras claras os moradores poderiam se beneficiar do uso dessas dependências.

Com organização, todos se beneficiariam, diz pediatra

Teria que o síndico perguntar a cada unidade quem gostaria de usar o que e para qual fim. Poderia permitir um idoso tomar sol, duas crianças usarem a piscina ou três pessoas usarem a área de ginástica, por exemplo. Criar um rodízio em que o grupo se comprometesse com o distanciamento físico e a higienização para o próximo usuário. Tem três turnos: manhãs, tardes e noites. Um condomínio com 20 apartamentos poderia organizar, fazer uma reunião por aplicativo e procurar saber quantas crianças existem, quantas pessoas desejariam usariam a academia... Com organização, todos se beneficiariam, sugere Sandra.

Segundo ela, médicos, especialmente pediatras, estão preocupados com os prejuízos do confinamento por um tempo tão prolongado e ainda sem prazo de terminar. Um dos problemas é a falta de exposição solar, que prejudicaria a produção de vitamina D no organismo. Sem falar nas questões psicológicas por conta do isolamento social.

O déficit de vitamina D é até pequeno se comparado com o desgaste emocional de crianças num apartamento de 70 metros quadrados, destaca Sandra.

Ela não acha que a solução seja resolvida com a suplementação da vitamina. Não é tomando complexos vitamínicos que vamos resolver esse problema. É claro que tomar sol na pele ajuda a repor a vitamina D. Mas a luminosidade nos melhora emocionalmente. Então, acho que a pessoa poderia ir passear no jardim do prédio. É um lugar aberto, tem vento. Se conhecemos as normas que são afastamento físico, uso de máscara e higienização de objetos e aparelhos, não há por que não fazer um ordenamento dentro destas normas, defende.

Para a pediatra, a forma de morar em prédios vai ter que ser revista. Acredito que o livre uso das áreas comuns a qualquer hora não teremos tão cedo 

Acho difícil abrir concessões, opina infectologista

O infectologista Luís Henrique Barbosa Borges não apóia a ideia de uma flexibilização na rotina dos condomínios neste momento.

Há casos específicos, de condomínios menores, com pessoas razoáveis e de convívio harmonioso, onde poderia haver um rodízio de horário de uso das áreas comuns. Mas acho difícil abrir concessões . Não somos um povo educado neste sentido. Então não sou a favor da abertura das áreas de lazer agora. O momento é de confinamento. E não tem confinamento mais ou menos. Deixe o nosso número de caso parar de subir. Esta é a minha opinião, pondera ele.

A pediatra Bruna Lopes também entende que o momento da pandemia ainda é complicado e defende que as áreas comuns nos prédios permaneçam fechadas.

Vemos ainda um aumento do número de casos, do contágio e de óbitos, poucos testes disponíveis e um número considerável de pessoas assintomáticas contaminadas e não testadas e que podem manter a propagação do vírus por até 14 dias. Como garantir que quem usa a área comum de lazer do condomínio não esteja contaminado e sem sintomas? Como manter higiene adequada de brinquedos em playgrounds, por exemplo, que são compartilhados?, questiona ela.

De acordo com a pediatra, a reposição da vitamina D não é uma recomendação imediata.

Algumas mães me perguntaram. Mas se a criança não faz parte do grupo de risco e é saudável deveria repor por quê? Não é uma reposição inócua para quem tem dosagens boas. O risco da medicação sem indicação é hipervitaminose D. Níveis elevados de vitamina D podem alterar metabolismo do cálcio, afetando ossos e rim e causando fraqueza muscular, vômitos e desidratação em casos graves, alerta.

A reposição de vitamina D, afirma, é para casos específicos de deficiência da vitamina e para grupos de risco, como idosos, gestantes, lactentes. O recomendado de exposição ao sol para conversão de vitamina D não é feito nem em condições fora de pandemia! A reserva normal do organismo compensa a pouca exposição solar temporariamente. Aqui não é país sem sol. Dá pra ter exposição reduzida, mas não ausência de exposição.

Uma alternativa, diz Bruna, seria tomar sol na janela, com os braços e rosto expostos.

E a saúde mental?

Já em relação aos danos à saúde mental, ela considera a parte mais difícil de equacionar. Até porque não se tem prazo para o fim do distanciamento social. Vivermos isolados talvez seja o novo normal daqui pra frente, até que alguma medicação ou vacina segura esteja disponível. As pessoas vão ter que descobrir outros prazeres e outras formas de entretenimento para manter a saúde mental.