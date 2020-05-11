Com mais tempo em casa, cresce venda de eletrodomésticos pela internet

Cresce venda de eletrodomésticos durante a pandemia Crédito: Pixabay

Uma pesquisa feita no Brasil durante a terceira semana do mês de abril deste ano, mostrou que as vendas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos pela internet subiram em relação ao mesmo período do ano passado. De maneira geral, o crescimento foi de 2%, mas em produtos específicos o aumento passa de 100%.

A justificativa para este crescimento nas vendas é o fato de as pessoas estarem por mais tempo em casa durante a pandemia do novo coronavírus , e precisarem adequar a rotina e alterar hábitos, principalmente na limpeza e no preparo de alimentos.

Produtos que trazem mais praticidade tiveram aumento de mais de 100% nas vendas pela internert. No caso do aspirador de pó, por exemplo, as vendas subiram em 116%. Quanto aos itens de cozinha, as batedeiras chegaram a 39% de aumento; os liquidificadores, 7%; e os processadores de alimentos, 19%.

Como algumas pessoas estão trabalhando e estudando em suas residências, também aumentou o número de vendas de computadores, especialmente os modelos portáteis. O crescimento nas vendas atingiu 87%.

EM CACHOEIRO, LOJAS FÍSICAS SUPERARAM EXPECTATIVA

TV Gazeta Sul. Em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, desde que o comércio reabriu as portas algumas lojas de eletrodomésticos também registraram uma grande procura. A expectativa não era essa. A expectativa é de que fosse uma coisa morna, mas o cliente chegou com tudo. Chegou para comprar mesmo, disse o vendedor Gilson Melo, em entrevista à