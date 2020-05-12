Covid-19: Serra ultrapassa barreira dos mil casos e chega a 61 mortes

Vila Nova de Colares é um dos bairros com maior número de mortes por coronavírus na Serra

O bairro com o maior número de infectados é Colina das Laranjeiras, com perfil de classe média e 67 casos confirmados. As mortes, no entanto, têm maior incidência na periferia. No Bairro das Laranjeiras, área mais popular da Grande Jacaraípe, houve cinco óbitos, em José de Anchieta I e Vila Nova de Colares, quatro cada.