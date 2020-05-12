Covid-19: Serra ultrapassa barreira dos mil casos e chega a 61 mortes

O município da Serra ultrapassou a barreira dos mil casos do novo coronavírus na população. No Painel Covid-19, ferramenta do governo com atualizações diárias, agora são 1.005 pessoas que foram infectadas na cidade. Desse total, 61 morreram com o diagnóstico confirmado da doença e outros quatro óbitos são investigados. Na Grande Vitória, é o município com a maior taxa de letalidade: 6,47% dos contaminados.
O bairro com o maior número de infectados é Colina das Laranjeiras, com perfil de classe média e 67 casos confirmados. As mortes, no entanto, têm maior incidência na periferia. No Bairro das Laranjeiras, área mais popular da Grande Jacaraípe, houve cinco óbitos, em José de Anchieta I e Vila Nova de Colares, quatro cada.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, observou que a Serra tem alta taxa de letalidade devido à menor cobertura de planos de saúde, cujos critérios de testagem mais abrangentes favorecem seus usuários. Assim, quando a Covid se espalha nos bairros populares, cresce a incidência de mortes.
Esse cenário de crescimento da taxa de letalidade, em função da disseminação da doença para a periferia, também é esperado para o município de Vila Velha na próxima semana. A cidade foi a primeira a romper os mil casos de coronavírus no Espírito Santo.