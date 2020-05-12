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Pandemia

Covid-19: Serra ultrapassa barreira dos mil casos e chega a 61 mortes

Município é o que apresenta maior taxa de letalidade na Grande Vitória, com 6,47% de óbitos entre os infectados pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:13

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:13

Aluno agredido dentro de escola de Vila Nova de Colares, na Serra, foi socorrido pelo Samu
Vila Nova de Colares é um dos bairros com maior número de mortes por coronavírus na Serra Crédito: Reprodução
O município da Serra ultrapassou a barreira dos mil casos do novo coronavírus na população. No Painel Covid-19, ferramenta do governo com atualizações diárias, agora são 1.005 pessoas que foram infectadas na cidade. Desse total, 61 morreram com o diagnóstico confirmado da doença e outros quatro óbitos são investigados. Na Grande Vitória, é o município com a maior taxa de letalidade: 6,47% dos contaminados.
O bairro com o maior número de infectados é Colina das Laranjeiras, com perfil de classe média e 67 casos confirmados. As mortes, no entanto, têm maior incidência na periferia. No Bairro das Laranjeiras, área mais popular da Grande Jacaraípe, houve cinco óbitos, em José de Anchieta I e Vila Nova de Colares, quatro cada. 

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O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, observou que a Serra tem alta taxa de letalidade devido à menor cobertura de planos de saúde, cujos critérios de testagem mais abrangentes favorecem seus usuários. Assim, quando a Covid se espalha nos bairros populares, cresce a incidência de mortes. 
Esse cenário de crescimento da taxa de letalidade, em função da disseminação da doença para a periferia, também é esperado para o município de Vila Velha na próxima semana. A cidade foi a primeira a romper os mil casos de coronavírus no Espírito Santo. 

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