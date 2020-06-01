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Taxa de ocupação elevada

Grande Vitória tem 90% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Governo do Estado ampliou a oferta de vagas desde a última sexta-feira (29), mas cresceu também o número de internações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 19:08

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 19:08

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra: 91% dos leitos estão ocupados Crédito: Reprodução/TV
O ritmo de expansão de leitos para atendimento a pacientes com a Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo tem sido gradativo, mas a demanda por internação também cresce, e de maneira acelerada. No Estado, a taxa de ocupação na UTI, que é um fator de vulnerabilidade para a determinação de medidas mais rígidas, está em 82,44% e, na Grande Vitória, onde há maior pressão por vagas, já passa de 90%. 
Há hospitais como o Dório Silva, na Serra, o Vila Velha Hospital e o Santa Mônica, em Vila Velha, que já estão com todos os leitos de UTI ocupados, e outros, como o Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra, e São Francisco, em Cariacica, bem próximos da sua capacidade de atendimento na terapia intensiva. 

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Ao todo, o Estado tinha disponível, na última sexta-feira (29), 1.085 vagas de terapia intensiva e de enfermaria. Nesta segunda (1º), houve um pequeno acréscimo no número de leitos, chegando a 1.153, com taxa de ocupação de quase 72%. O governador Renato Casagrande, em pronunciamento nesta noite, destacou a ampliação contínua da oferta, mas reafirmou a necessidade de as pessoas cumprirem o distanciamento social porque, do contrário,  não vai se furtar a ações mais rigorosas.
"Se for necessário, vamos tomar medidas extremas. Nossa prioridade é salvar vidas"
Renato Casagrande - Governador do ES
A matriz  adotada pelo Espírito Santo desde a última semana estabelece que, se o Estado atingir a marcada de 91% de ocupação dos leitos de UTI, alguns municípios passarão a ser enquadrados no risco extremo de transmissão do coronavírus.  Desta maneira, atividades comerciais, de serviço e algumas indústrias deverão suspender totalmente as atividades. Ao analisar o quadro atual, VitóriaVila VelhaSerraCariacicaViana e Fundão, na Região Metropolitana, e mais seis cidades do interior estão mais perto de serem submetidas ao endurecimento das ações.

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Os outros componentes avaliados são a incidência de casos por município, o percentual de pessoas com mais de 60 anos, e a taxa de isolamento social que, ainda, se mantém abaixo do mínimo desejável de 55%. 

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