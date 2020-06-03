Médico cita risco para profissionais ao transferir pacientes para o interior do ES

O médico cardiologista intensivista Henrique Bonaldi em entrevista à TV Gazeta nesta quarta (03) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o médico cardiologista e intensivista Henrique Bonaldi afirmou não ser "um processo certo", do ponto de vista do profissional, o procedimento de transferência de pacientes para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do interior do Estado caso a ocupação atinja níveis críticos na Em entrevista ao, o médico cardiologista e intensivista Henrique Bonaldi afirmou não ser "um processo certo", do ponto de vista do profissional, o procedimento de transferência de pacientes para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do interior do Estado caso a ocupação atinja níveis críticos na Grande Vitória . Nesta terça-feira (2), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, havia afirmado que essa seria uma opção diante de um possível alto índice de ocupação nos leitos da Região Metropolitana, durante entrevista à Rádio CBN Vitória

Para Bonaldi, os diferentes níveis de gravidade de pacientes em UTI dificultam a transferência para outras unidades hospitalares.

"Essa transferência não vai poder ser feita nos pacientes graves ou gravíssimos. Ela vai ter que ser feita em pacientes que estão algo graves e conseguem ser transferidos" Henrique Bonaldi - Médico

O médico afirmou ainda que o grande problema é a estrutura de ambulâncias e a segurança para as equipes. Segundo ele, trajetos de duas ou três horas, sem os equipamentos necessários, poderiam colocar os profissionais da saúde em risco.

Temos um grande problema hoje, que é equipe. Não dispomos de ambulância, de um número suficiente, com um tipo de ventilação necessária para fazer a equipe não correr risco. Imagina um transporte desse com um paciente ventilado, que está soltando gotícula de Covid por duas horas, três horas, para levar para Colatina, Linhares e tudo mais. Então, não é um processo certo. Certo em relação ao profissional, destacou.

TRANSFERÊNCIAS FORAM CITADAS POR SECRETÁRIO

As transferências de pacientes foram citadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (2). Quando questionado sobre a ocupação de leitos na Região Metropolitana, que era próxima dos 90%, e a possibilidade de lockdown quando esse número chegasse aos 91%, o secretário explicou que essa é uma previsão considerando todo o Estado e que, se necessário, pacientes seriam transferidos para hospitais do interior.

A gente considera no risco extremo 90% da ocupação geral do Estado. Nunca foi regional este indicador. É um indicador estadual. Nós somos um Estado pequeno. Em duas ou três horas você está em qualquer município que é referência para o Covid. Eu consigo garantir o acesso de um paciente da Grande Vitória em Aracruz, ou pegar um paciente em Cachoeiro de Itapemirim e trazer para a Grande Vitória. Somos um Estado pequeno, que consegue ter uma maior capacidade de acesso ao leito hospitalar, diferente se fôssemos MG ou SP, onde teria mais sentido fazer a taxa de ocupação de leitos microrregionalizada. No entanto, a ocupação é estadual, explicou.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ainda de acordo com o secretário, mais leitos estão sendo abertos nesta semana e na próxima, o que deve ajustar o indicador de ocupação nos hospitais da rede pública.

Nós temos um conjunto grande de leitos sendo abertos nesta semana e na próxima. Estão chegando 100 ventiladores. Então, a gente vai conseguindo ajustar o indicador da ocupação hospitalar, disse.

UTI NÃO VAI ROMPER A CADEIA DE TRANSMISSÃO

No entanto, Nésio reforça a necessidade das medidas de distanciamento social, afirmando que UTIs são recursos utilizados para salvar vidas e não para evitar a transmissão da doença. Nós vamos vencer a epidemia fora da UTI. Lá, nós fazemos a redução de danos, a gente trata de salvar aquela vida que não queremos perder. Só que a UTI não vai romper a cadeia de transmissão da pandemia, não vai fazer gerar o pico da doença.

O OUTRO LADO

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) garantiu que apenas os pacientes que apresentam um quadro clínico estável são transferidos e que "todas as transferências seguem os protocolos de segurança nas ambulâncias, com adoção de paramentos mais rígidos para os profissionais". "As unidades móveis também são amplamente desinfectadas", garantiu.