Casagrande critica falta de transparência em dados nacionais da Covid-19

Renato Casagrande durante pronunciamento na segunda-feira passada (1º) Crédito: Reprodução

"Inaceitável o governo federal criar tanta confusão sobre número de óbitos pela Covid-19. Já não bastasse a falta de coordenação nacional e o exemplo ruim do presidente em manifestações, agora há a falta de transparência. A imagem do Brasil cada vez pior e a desconsideração com quem está sofrendo", publicou o governador.

Em entrevista à TV Gazeta, também nesta segunda, Casagrande voltou a comentar o tema. Afirmou que não há motivos para duvidar de dados de mortes pela doença. "Óbito não tem dúvida. Pode ter dúvida se a pessoa está contagiada ou não, porque tem muita subnotificação, mas óbito não tem dúvida. A pessoa morreu, fez o teste, identificou... Então não tem que gerar nenhuma confusão com relação a isso."

Após ter passado a divulgar apenas os números das últimas 24 horas, sem o total de mortos e contaminados pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou, no último domingo (7), que voltaria a publicar o dado consolidado da doença. Contudo, postou informações conflitantes. Primeiro, disse que havia 685.427 infectados e 37.312 óbitos. Poucas horas depois, alterou o número para 691.758 pacientes e 36.455 mortes.

Inaceitavel o gov. fed. criar tanta confusão sobre número de óbitos pela Covid 19. Já não bastasse a falta de coordenação nacional, o exemplo ruim do PR em manifestações; agora à falta de transparência. A imagem do Brasil cada vez pior e a desconsideração com quem está sofrendo. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) June 8, 2020

A mudança reflete uma série de ações do governo federal que tem dificultado a divulgação dos dados em veículos impressos e telejornais. Antes publicados diariamente às 17h, os dados passaram a atrasar e chegaram a ser divulgados às 22h na quarta-feira e na sexta-feira da última semana. Na porta do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro ironizou a medida.

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