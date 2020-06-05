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Renato Casagrande

Covid-19: após 15 dias, governador do ES diz que está recuperado

Governador do ES agradeceu as pessoas que torceram pela melhora e disse estar 'tecnicamente curado', mas ainda vai fazer teste sorológico para detectar anticorpos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 19:39

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:39

Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5)
Coletiva de imprensa do governador Renato Casagrande desta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução
Durante a entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (5), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que fará um exame sorológico, na próxima semana, para testar se já está com anticorpos para o novo coronavírus. No 15º dia após os primeiros sintomas, Casagrande disse que está "tecnicamente curado".
O governador afirmou que teve apenas sintomas leves durante o tempo de quarentena. "Não sofri muito, sintomas leves, e estou, teoricamente, curado."
Casagrande também agradeceu as pessoas que estiveram "orando, torcendo e produzindo energia positiva" pela melhora dele e de sua família.
Questionado se faria um novo teste para confirmar se está livre da doença, o governador afirmou que fará um exame sorológico na próxima semana para testar se já tem os anticorpos para Covid-19. "Eu já fiz dois testes, do nariz, da garganta... Fiz quando meu motorista testou positivo, e eu testei negativo, e fiz agora que minha esposa e eu testamos positivo", relatou.
O anúncio de que Casagrande e sua esposa, Maria Virgínia, foram contaminados pelo coronavírus foi feito no dia 25 de maio. Dona Virgínia começou a sentir sintomas após ser internada no Hospital Meridional, em Cariacica, para tratar de um pequeno acidente vascular cerebral e, Casagrande, apresentou sintomas desde o dia 22. Não é possível afirmar se a contaminação ocorreu na unidade hospitalar.
A mãe do governador, Anna Venturim Casagrande, também está com a doença. Ela e a primeira-dama, Maria Virgínia, chegaram a ser internadas no hospital Cias, da Unimed, em Vitória, mas já receberam alta.

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