Covid-19: após 15 dias, governador do ES diz que está recuperado

O governador afirmou que teve apenas sintomas leves durante o tempo de quarentena. "Não sofri muito, sintomas leves, e estou, teoricamente, curado."

Casagrande também agradeceu as pessoas que estiveram "orando, torcendo e produzindo energia positiva" pela melhora dele e de sua família.

Questionado se faria um novo teste para confirmar se está livre da doença, o governador afirmou que fará um exame sorológico na próxima semana para testar se já tem os anticorpos para Covid-19. "Eu já fiz dois testes, do nariz, da garganta... Fiz quando meu motorista testou positivo, e eu testei negativo, e fiz agora que minha esposa e eu testamos positivo", relatou.