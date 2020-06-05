Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: 21% dos infectados no Sul do ES são profissionais de saúde

Mesmo com todos os cuidados, os profissionais que trabalham nos hospitais e unidades de saúde têm se contaminado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 18:01

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:01

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
21% dos infectados pelo coronavírus no Sul do ES são profissionais da saúde Crédito: Freepik
Dos 1.818 casos confirmados do novo coronavírus na Região Sul do Estado, 392 são profissionais que trabalham na área da saúde. Mesmo tomando todos os cuidados, usando equipamentos de proteção e as máscaras, os profissionais que trabalham nos hospitais e unidades de saúde têm pagado um alto preço por estarem na linha de frente no combate da doença.
A categoria já representa 21% do total dos casos do Sul do Espírito Santo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O município com o maior número de casos é Cachoeiro de Itapemirim, com 106 profissionais da área contaminados, uma pessoa infelizmente morreu e, até o momento 67 estão curados.
A médica da família, Samila Guimarães, faz parte desta estatística no município. Ela conta que começou a sentir os primeiros sintomas no dia 11 de maio, se agravaram e depois ficou internada por 11 dias. Durante minha internação, três técnicos tiveram que ficar isolados, porque eles se contaminaram. A gente tem medo porque é uma doença desconhecida e não sabemos como vai evoluir. Minha família ficou desnorteada e eu só falava com eles por videochamada, contou.
Na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, hospital referência no combate à Covid-19 na região Sul do Estado, várias medidas foram adotadas para proteger os profissionais desde o início da pandemia. A primeira medida foi a retirada dos funcionários do grupo de risco, tiramos também o administrativo da unidade para reduzir a circulação. O maior risco de contaminação é na retirada do EPI. Estamos fiscalizando como esses profissionais estão usando esses equipamentos, pois precisam estar saudáveis para manter nosso quadro e atender a população, disse a enfermeira do trabalho da Santa Casa, Camila Alves.

CASOS

Atrás de Cachoeiro, vem o município de Anchieta, com 81 profissionais contaminados. Presidente Kennedy tem 41 e Marataízes, 28. De acordo com a coordenadora do Sindicato de Saúde da Regional Sul (Sindisaúde), Rita Olímpio, vários fatores influenciam no aumento desses números. Ela conta que problemas estão sendo denunciados e encaminhados às autoridades competentes.
O Sindisaúde tem trabalhado incansavelmente para proteger os profissionais da saúde, fiscalizamos, visitamos as unidades para verificar tudo. As denúncias, como a falta de treinamento e de EPIs adequados são recebidas e encaminhadas aos gestores das unidades, gestores públicos e também para o Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho, disse Olímpio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados