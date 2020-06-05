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Secretário da Saúde do ES apresenta sintomas gripais e faz isolamento

Nésio Fernandes está há três dias com sinais leves, mas sem febre, e não reúne critérios para fazer o teste que indica se o quadro é de infecção por coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:00

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:00

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (28)
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista no final de maio: agora, ele cumpre isolamento domiciliar Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, na tarde desta sexta-feira (5), que o secretário Nésio Fernandes tem apresentado sintomas gripais leves há três dias, mas sem febre. Com esse quadro, ele não reúne os critérios para a realização de teste que pode indicar a infecção pelo coronavírus, mas está cumprindo o isolamento domiciliar como é indicado no momento atual para conter o risco de transmissão da Covid-19.
Diante da situação, de acordo com a assessoria da Sesa, a equipe do gabinete está sendo monitorada e, caso apresente sintomas, serão seguidos os protocolos. A secretaria destaca, ainda, que Nésio Fernandes está mantendo a agenda de trabalho remotamente e, nesta sexta, apresentou a prestação de contas da pasta em sessão online da Assembleia Legislativa.
No Executivo, Renato Casagrande foi diagnosticado com a doença, bem como um assessor do gabinete e seu motorista. A primeira-dama Maria Virgínia Casagrande e a mãe do governador, Anna Venturin Casagrande, também foram infectadas pelo coronavírus, mas já tiveram alta hospitalar. 

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