Secretário da Saúde do ES apresenta sintomas gripais e faz isolamento

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista no final de maio: agora, ele cumpre isolamento domiciliar

Diante da situação, de acordo com a assessoria da Sesa, a equipe do gabinete está sendo monitorada e, caso apresente sintomas, serão seguidos os protocolos. A secretaria destaca, ainda, que Nésio Fernandes está mantendo a agenda de trabalho remotamente e, nesta sexta, apresentou a prestação de contas da pasta em sessão online da Assembleia Legislativa.