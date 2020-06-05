Detentos do ES terão televisitas em breve, diz Sejus Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Presos do ES poderão receber televisitas de parentes durante a pandemia

Em uma nota, o órgão reforça que tem estudado alternativas que promovam a interação entre os internos e familiares, já que as visitas estão suspensas desde março. A Sejus disse, ainda, que a proposta da utilização do parlatório também está sendo avaliada com cautela, considerando a necessidade do deslocamento do familiar até a unidade, o que pode gerar uma situação vulnerável de exposição e contágio durante o translado.

A Sejus não soube informar uma data certa para que as ligações em vídeo comecem a acontecer, mas disse que, no momento, os internos realizam ligações telefônicas para os familiares. "As ligações assistidas são supervisionadas e buscam a manutenção do vínculo familiar. O contato é proativo, ou seja, a ligação é feita para o familiar, para que esse novo procedimento não interrompa ou atrapalhe demais atividades e rotinas das unidades prisionais", relatou a secretaria.

A Sejus diz ainda que, além das ligações assistidas, há a opção de contato dos familiares com as equipes de serviço social da unidade. A lista com e-mails e telefones de todas as unidades está disponível em https://sejus.es.gov.br/unidades-prisionais

OS PEDIDOS DOS FAMILIARES

No dia 18 de maio, cerca de 200 familiares de detentos que cumprem pena no Espírito Santo enviaram uma carta endereçada ao governador Renato Casagrande. No documento eles fazem os seguintes pedidos:

Ligações ou videoconferência de 15 em 15 dias, de no mínimo 10 minutos e com horário e dia definidos;

Qualidade nas ligações;

Canal de contato com as unidades prisionais para termos informações sobre nossos familiares;

Atendimento por telefone por parte dos Diretores dos Presídios aos familiares por agendamento;

Que as famílias sejam prontamente comunicadas caso o familiar preso adoeça;

Visitas no parlatório, ao menos, 1 vez ao mês e com a presença de um familiar, seguindo as orientações da OMS.

