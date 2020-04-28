A Defensoria Pública do Espírito Santo quer que o governo estadual inclua informações a respeito de infectados com o novo coronavírus no sistema prisional capixaba na plataforma Covid-19, onde são contabilizados e divulgados os casos da doença no Espírito Santo.
No último dia 23, foi registrada a primeira morte por coronavírus de um detento que cumpria pena no Estado. Na ocasião, o governo informou que eram seis o número de internos do sistema penitenciário capixaba que testaram positivo para a Covid-19.
O órgão enviou, na última segunda-feira (27), ofícios à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), à Secretaria de Justiça (Sejus) e à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) solicitando mais transparência nas informações dos servidores, trabalhadores temporários, prestadores de serviço e internos do sistema prisional.
Defensoria pede divulgação de casos de Covid-19 em presídios do ES
O documento pede que sejam inseridas informações sobre casos de contaminação, suspeitos ou confirmados de coronavírus dentro do sistema carcerário, além de eventuais mortes e afastamentos de servidores, internos e pacientes no painel Covid-19.
Os dados devem incluir detalhes sobre o local onde estão lotados, no caso de servidores, e unidade de cumprimento de pena, no caso de internos. De acordo com a Defensoria, a medida tem como objetivo garantir a divulgação de informações de qualidade à sociedade, parentes e familiares de internos, pacientes e trabalhadores do sistema carcerário.
A Defensoria Pública Estado deu um prazo de até dois dias para que as informações sejam fornecidas.
Em nota conjunta, a Sejus, Secont e Sesa afirmaram que já enviaram os dados solicitados à Defensoria. As secretarias dizem que avaliam a divulgação de boletim diário com as informações sobre os casos suspeitos e confirmados do novo Coronavírus no sistema prisional do Estado em site oficial.