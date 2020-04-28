Informações sobre contágios dentro de unidades prisionais ainda não é divulgada ativamente Crédito: Carlos Alberto Silva

Defensoria Pública do Espírito Santo quer que o governo estadual inclua informações a respeito de infectados com o novo coronavírus no sistema prisional capixaba na plataforma Covid-19 , onde são contabilizados e divulgados os casos da doença no Espírito Santo.

No último dia 23, foi registrada a primeira morte por coronavírus de um detento que cumpria pena no Estado . Na ocasião, o governo informou que eram seis o número de internos do sistema penitenciário capixaba que testaram positivo para a Covid-19.

O órgão enviou, na última segunda-feira (27), ofícios à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), à Secretaria de Justiça (Sejus) e à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) solicitando mais transparência nas informações dos servidores, trabalhadores temporários, prestadores de serviço e internos do sistema prisional.

Your browser does not support the audio element. Defensoria pede divulgação de casos de Covid-19 em presídios do ES

O documento pede que sejam inseridas informações sobre casos de contaminação, suspeitos ou confirmados de coronavírus dentro do sistema carcerário, além de eventuais mortes e afastamentos de servidores, internos e pacientes no painel Covid-19.

Os dados devem incluir detalhes sobre o local onde estão lotados, no caso de servidores, e unidade de cumprimento de pena, no caso de internos. De acordo com a Defensoria, a medida tem como objetivo garantir a divulgação de informações de qualidade à sociedade, parentes e familiares de internos, pacientes e trabalhadores do sistema carcerário.

A Defensoria Pública Estado deu um prazo de até dois dias para que as informações sejam fornecidas.