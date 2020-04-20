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Coronavírus

Detento e 8 servidores do sistema prisional do ES estão com Covid-19

De acordo com a Secretaria de Justiça, o interno foi afastado dos demais detentos. Já os oito servidores que testaram positivo, alguns estavam de férias, outros se afastaram ao apresentarem os primeiros sintomas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 17:54

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 17:54

Os sete presos beneficiados cometeram delitos sem violência ou grave ameaça
Interno do sistema prisional E 8 servidores do ES testam positivo para Covid-19 Crédito: Divulgação DPES
Detento e 8 servidores do sistema prisional do ES estão com Covid-19
Um interno e oito servidores do sistema prisional do Espírito Santo tiveram o teste para Covid-19 com resultado positivo. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), nesta segunda-feira (20). De acordo com o órgão, o interno foi afastado dos demais detentos ao apresentar sintomas gripais e recebeu atendimento médico necessário. Depois de fazer o teste, ele foi isolado.
O detento está em tratamento na unidade de referência de saúde da Sejus e apresenta sintomas leves. A Sejus não informou a identidade do interno, em qual presídio ele está ou quando foi realizado o exame. Ainda segundo a Sejus, dos oito servidores que testaram positivo, alguns estavam de férias, outros se afastaram ao apresentarem os primeiros sintomas.

SEJUS DIZ QUE TODOS OS CASOS SUSPEITOS SÃO AVALIADOS

A Secretaria reforçou que oferta serviços de saúde de atenção básica em todas as unidades prisionais do Estado e que todos os casos suspeitos passam por avaliação clínica, com a realização de exames laboratoriais e o devido encaminhamento aos centros de referência, quando necessário.
Segundo a Sejus, celas de isolamento para casos de sintomas virais são utilizadas em todas as unidades prisionais do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo Coronavírus.
Ainda de acordo com a secretaria, todos os profissionais que estiverem envolvidos na escolta de presos com suspeita de infecção utilizam máscara cirúrgica e luvas durante todo o deslocamento, e é realizada a limpeza e desinfecção das superfícies internas do veículo após a realização do transporte.
A Sejus reiterou que as equipes de saúde que atuam no sistema prisional receberam treinamento e orientação quanto à especificidade da doença e a como proceder em casos suspeitos, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

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